"Preferimos volver a Marruecos, llevo siete días durmiendo en la calle"

"Necesitamos que Alemania y Reino Unido no vean en los informativos las imágenes del puerto de Arguineguín", dice la diputada de ACanaria Ana Oramas. Más de una veintena de migrantes, casi todos de origen magrebí, permanecen bloqueados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife sin poder coger un barco a Huelva al no disponer de pasaporte o estar caducado, dado que su documentación no es suficiente para poder embarcarse