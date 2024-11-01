Los precios del gas en EEUU bajan mientras se ajustan las expectativas de almacenamiento

Después de alcanzar un máximo por encima de 4,20 $/mmbtu el 30 de enero, los futuros de Henry Hub para el contrato del verano de 2026 han caído casi un dólar hasta situarse alrededor de 3,25 $/mmbtu. En su informe de perspectivas a corto plazo de febrero, Wood Mackenzie también revisó a la baja sus expectativas de precios, reflejando el cambio hacia un clima generalizado y persistentemente templado tras la tormenta invernal Fern. Las expectativas de almacenamiento han cambiado en consecuencia. Las proyecciones para la temporada de inyección de