edición general
2 meneos
 
Los precios del gas en EEUU bajan mientras se ajustan las expectativas de almacenamiento

Los precios del gas en EEUU bajan mientras se ajustan las expectativas de almacenamiento

Después de alcanzar un máximo por encima de 4,20 $/mmbtu el 30 de enero, los futuros de Henry Hub para el contrato del verano de 2026 han caído casi un dólar hasta situarse alrededor de 3,25 $/mmbtu. En su informe de perspectivas a corto plazo de febrero, Wood Mackenzie también revisó a la baja sus expectativas de precios, reflejando el cambio hacia un clima generalizado y persistentemente templado tras la tormenta invernal Fern. Las expectativas de almacenamiento han cambiado en consecuencia. Las proyecciones para la temporada de inyección de

| etiquetas: gas , eeuu , almacenamiento
2 0 0 K 27 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 27 actualidad

menéame