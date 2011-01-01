·
El precio de la vivienda crece un 17,3% en un año en Oviedo y en algunos barrios ya supera los máximos de la burbuja
Oviedo supera por tercer mes consecutivo los dos mil euros por metro cuadrado, algo que no ocurría desde 2011, y la zona del Naranco es donde más aumenta
|
etiquetas
:
vivienda
,
inmobiliaria
,
pisos
,
precio
,
burbuja
,
oviedo
#4
moxid
quién está comprando?
0
K
16
#2
Harkon
Que se pasen por la zona de Prado de la Vega, el mío ya vale 60.000 pavos más que en 2020
0
K
13
#6
Bourée
En los seis primeros meses de este año un 11% creo recordar
0
K
11
#5
este_no_es_eltraba
no puede ser, pero si gobierna el psoe en esa comunidad....
1
K
10
#9
Quorthon
#5
pero el alcalde de Oviedo es del PP
0
K
6
#10
lonnegan
#5
Y el PP en el ayuntamiento..
0
K
11
#1
AstronautaSideral
*
Preparaos asturianos, para ser la nueva costa del sol...no va a quedar prado sin edificar.
0
K
9
#3
lonnegan
#1
Vale, pero Oviedo no está en la costa..
1
K
23
#8
TALIVAN_HORTOGRAFICO
#3
Porque Gabino no i echó huevos, que si no tendría hasta playa.
0
K
10
#7
dumbo
la culpa la tienen los pisos turisticos... me troncho.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
