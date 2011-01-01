edición general
El precio de la vivienda crece un 17,3% en un año en Oviedo y en algunos barrios ya supera los máximos de la burbuja

Oviedo supera por tercer mes consecutivo los dos mil euros por metro cuadrado, algo que no ocurría desde 2011, y la zona del Naranco es donde más aumenta

#4 moxid
quién está comprando?
Harkon #2 Harkon
Que se pasen por la zona de Prado de la Vega, el mío ya vale 60.000 pavos más que en 2020
Bourée #6 Bourée
En los seis primeros meses de este año un 11% creo recordar
este_no_es_eltraba #5 este_no_es_eltraba
no puede ser, pero si gobierna el psoe en esa comunidad....
Quorthon #9 Quorthon
#5 pero el alcalde de Oviedo es del PP :troll:
lonnegan #10 lonnegan
#5 Y el PP en el ayuntamiento..
#1 AstronautaSideral *
Preparaos asturianos, para ser la nueva costa del sol...no va a quedar prado sin edificar.
lonnegan #3 lonnegan
#1 Vale, pero Oviedo no está en la costa..
TALIVAN_HORTOGRAFICO #8 TALIVAN_HORTOGRAFICO
#3 Porque Gabino no i echó huevos, que si no tendría hasta playa.
#7 dumbo
la culpa la tienen los pisos turisticos... me troncho.
