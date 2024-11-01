El precio del oro desata la fiebre por explotar el preciado metal en España: "Solo en León hay más de 100 cuadrículas de investigación"

Con el oro cotizando en torno a 5.000 dólares la onza después de alcanzar su máximo histórico la semana pasada (5.600), la explotación de este metal precioso se ha convertido en un negocio cada vez más lucrativo. En España, sin embargo, solo hay actualmente una mina dedicada a la extracción de oro, la asturiana El Valle-Boinás, anclada en el cinturón aurífero del Narcea y explotada por la compañía española Orovalle, filial de la canadiense Orvana Minerals.