El precio del oro desata la fiebre por explotar el preciado metal en España: "Solo en León hay más de 100 cuadrículas de investigación"

Con el oro cotizando en torno a 5.000 dólares la onza después de alcanzar su máximo histórico la semana pasada (5.600), la explotación de este metal precioso se ha convertido en un negocio cada vez más lucrativo. En España, sin embargo, solo hay actualmente una mina dedicada a la extracción de oro, la asturiana El Valle-Boinás, anclada en el cinturón aurífero del Narcea y explotada por la compañía española Orovalle, filial de la canadiense Orvana Minerals.

comentarios
placeres #4 placeres
Me gusta la mención al negociazo que hizo zapatero y el compinche de solbes vendiendo el oro del banco de España.. Unos genios. pre-claros, sobre la economía mundial y porque los estados siguen guardando oro a pesar de "ser inutil".

No hay oro en la península todos los sitios buenos fueron ya explotados y abandonados por falta de interés económico,  media
#3 deimian86
¿Pero no han pegado un bajón muy grande todas las materias primas, plata, oro, bitcoin etc justo la semana pasada?
placeres #5 placeres
#3 hubo una pequeña corrección (Volvieron a precios de mediados de enero) pero sigue exageradamente alto.
#2 espartino
Que se traiga la mina zapatero y no tenemos que escarbar.
BenitoCameIa #1 BenitoCameIa
Es la fiebre del oro de California en versión Paco.
