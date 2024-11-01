edición general
El precio de los huevos mira a las jaulas para gallinas

Noticia de Junio 2024. Un informe detalla que un cambio normativo en Europa supondrá un encarecimiento como consecuencia de las grandes inversiones a realizar La Comisión Europea presentó en mayo de 2020 la Estrategia «De la Granja a la Mesa» como una de las iniciativas clave en el marco del Pacto Verde Europeo, una propuesta legislativa que, entre otras ideas, aboga por eliminar progresivamente y acabar prohibiendo definitivamente el uso de sistemas de jaulas para las gallinas ponedoras, los pollos de engorde, las cerdas y los terneros.

Bien me parece.
Una cosa es tener gallinas, alimentarlas y recogeros huevos para comer, y otra cosa es encerrar al animal desde que nace hasta que se muere en una puta jaula a poner sin moverse. Hay que ser hijo de puta.
Siempre he dicho que me parecian bien estas medidas por el bienestar de los animales pero que luego no nos quejasemos cuando los precios de los huevos o la carne subiesen.

El problema es que siempre falta tiempo para quejarse de que los precios suben.
Una mierda de artículo que no detalla los cambios legislativos.
No tiene sentido estás alegaciones (al menos con la info de la noticia) porque las gallinas camperas no usan jaulas. Las jaulas son para los huevos con código 3, jaula acondicionada... Ni camperas ni eco ni las criadas en gallinero. Las cerdas usan jaula en la paridera pero porque hay riesgo de aplatar a algún lechoncillo, y en terneros y vacas no se utilizan...
Ha de ser eso...
