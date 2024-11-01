El precio de los huevos mira a las jaulas para gallinas

Noticia de Junio 2024. Un informe detalla que un cambio normativo en Europa supondrá un encarecimiento como consecuencia de las grandes inversiones a realizar La Comisión Europea presentó en mayo de 2020 la Estrategia «De la Granja a la Mesa» como una de las iniciativas clave en el marco del Pacto Verde Europeo, una propuesta legislativa que, entre otras ideas, aboga por eliminar progresivamente y acabar prohibiendo definitivamente el uso de sistemas de jaulas para las gallinas ponedoras, los pollos de engorde, las cerdas y los terneros.