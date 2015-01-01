edición general
El precio de la gasolina se desinfla antes del puente de agosto y el diésel ya se vende a 92 céntimos con la nueva tarifa

Los carburantes cambian de tendencia tras tres semanas consecutivas de subida y desde este jueves 7 de agosto múltiples gasolineras bajan de la barrera del euro

OdaAl
92 céntimos es en Canarias que tienen un impuesto diferente, el precio mínimo en la península es de 1,189 €

Vaya margen de beneficio las gasolineras, en mi zona no baja de 1,30 €
#5 tednsi
#5 tednsi *
#1 Lo normal es alrededor de 1,50
1 K 20
#2 El_Almondigas
Ojalá estuviera a ese precio pero no es así.
2 K 22
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
¿Pero cómo tienen el rostro de poner ese precio en el titular sin contextualizar que es en Canarias?
1 K 14
#7 cocococo *
En la isla de La Palma, Canarias, es un atraco a mano armada, sobre todo en la zona oeste:

mas.eldia.es/gasolineras-tenerife/la-palma/precio-gasolina-95.html

La más barata está en PLENERGY, Mirca.

En la isla de Gran Canaria o Tenerife tal vez se puede usar las meadas de los ingleses como combustible para el Opel Corsa, no sé.
Sandilo
92 céntimos? Errónea.
92 céntimos? Errónea.
0 K 5

