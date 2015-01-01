·
El precio de la gasolina se desinfla antes del puente de agosto y el diésel ya se vende a 92 céntimos con la nueva tarifa
Los carburantes cambian de tendencia tras tres semanas consecutivas de subida y desde este jueves 7 de agosto múltiples gasolineras bajan de la barrera del euro
7 comentarios
#1
OdaAl
92 céntimos es en Canarias que tienen un impuesto diferente, el precio mínimo en la península es de 1,189 €
Vaya margen de beneficio las gasolineras, en mi zona no baja de 1,30 €
5
K
57
#5
tednsi
*
#1
Lo normal es alrededor de 1,50
1
K
20
#2
El_Almondigas
Ojalá estuviera a ese precio pero no es así.
2
K
22
#4
MoñecoTeDrapo
¿Pero cómo tienen el rostro de poner ese precio en el titular sin contextualizar que es en Canarias?
1
K
14
#6
Estoeslaostia
*
Para tenerlo clarinete:
geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio
0
K
8
#7
cocococo
*
En la isla de La Palma, Canarias, es un atraco a mano armada, sobre todo en la zona oeste:
mas.eldia.es/gasolineras-tenerife/la-palma/precio-gasolina-95.html
La más barata está en PLENERGY, Mirca.
En la isla de Gran Canaria o Tenerife tal vez se puede usar las meadas de los ingleses como combustible para el Opel Corsa, no sé.
0
K
8
#3
Sandilo
92 céntimos? Errónea.
0
K
5
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
