edición general
10 meneos
10 clics
El precio del espionaje policial: condenas de cárcel si se accedió a información sensible

El precio del espionaje policial: condenas de cárcel si se accedió a información sensible

Los datos aportados al juez Pedraz revelan que cientos de policías buscaron datos sobre 55 dirigentes y parlamentarios de Podemos desde bases de datos como Persona, Sidenpol o Argos. Datos a veces genéricos sobre Iñigo Errejón o Carolina Bescansa pero también datos concretos sobre vuelos o noches de hotel de Pablo Iglesias. Pero un delito de revelación de secretos sin más solo supera los cinco años de cárcel en sus versiones más graves y eso hace posible que parte de estos hechos hayan prescrito.

| etiquetas: espionaje policial , condenas de cárcel , información sensible
8 2 0 K 88 Hemeroteca
2 comentarios
8 2 0 K 88 Hemeroteca
cocolisto #2 cocolisto
La vergüenza y el oprobio como signo mafioso de los tribunales hampones.
Noticia del año pasado que duerme "el sueño de los justos",seguramente hasta su prescripción.A destacar la rapidez en juzgar fiscal general, Begoña y tantos otros.
3 K 54
#1 Jodere
Otro mas que jode la judicatura, Pedraz, el juez que deja escapar a asesinos y miembros de la mafia.
2 K 35

menéame