El precio del espionaje policial: condenas de cárcel si se accedió a información sensible

Los datos aportados al juez Pedraz revelan que cientos de policías buscaron datos sobre 55 dirigentes y parlamentarios de Podemos desde bases de datos como Persona, Sidenpol o Argos. Datos a veces genéricos sobre Iñigo Errejón o Carolina Bescansa pero también datos concretos sobre vuelos o noches de hotel de Pablo Iglesias. Pero un delito de revelación de secretos sin más solo supera los cinco años de cárcel en sus versiones más graves y eso hace posible que parte de estos hechos hayan prescrito.
| etiquetas: espionaje policial , condenas de cárcel , información sensible
Noticia del año pasado que duerme "el sueño de los justos",seguramente hasta su prescripción.A destacar la rapidez en juzgar fiscal general, Begoña y tantos otros.