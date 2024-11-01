edición general
La precaria realidad de la investigación en España: "Con la vocación no es posible pagar el alquiler"

Se podría decir que quien decide emprender su andadura en la carrera investigadora lo hace por vocación. Existe un gusto por generar conocimiento: leer, observar, explorar, refutar hipótesis o teorías, confirmar otras y plantear nuevas; hacerse preguntas y buscar diferentes enfoques. Comprender un determinado fenómeno. Reconstruir de dónde venimos, pronosticar a dónde vamos y tratar de describir dónde y cómo estamos ahora mismo. También quiénes somos, qué somos, qué fuimos o qué podemos ser (y qué no). En definitiva, resolver incógnitas, reno

Pertinax #1 Pertinax
Aquí hay chiste, pero me voy a resistir.
