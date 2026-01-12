edición general
Pradas reconoce ante la jueza de la dana que no pudo contactar con Mazón para informarle sobre un posible confinamiento

Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior y principal investigada en la causa de la dana —la catástrofe que dejó 230 muertos en 2024 en Valencia— ha asegurado este viernes en el juzgado de Catarroja que el día de la desgracia no pudo contactar con el expresidente Carlos Mazón en lo peor de la crisis. ”Hablé con Cayetano García [entonces secretario autonómico de Presidencia] a las 19.43 horas, dado que no pude contactar con el president a las 19.36. Valoré el confinamiento que debía conocer el president“, ha relatado, según confirman a E

autonomator
solo vengo a dar mi ánimo y mi admiración a la jueza, que pese a los ataques recibidos y la presión mediática de cierto sector no se está amilanando. Espero cunda el ejemplo entre la judicatura y se empiece a hacer justicia real y no sectaria.
¡¡ Bravo Nuria Ruiz Tobarra !!
themarquesito
#2 Gran cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort para Nuria Ruiz Tobarra por su gran trabajo, que ayuda a esclarecer los hechos de una gran tragedia
pingON
pradas es una chavista bolivariana roja y comunisshhhhhhta ....

vamos que la envidencia que todo el mundo veía fue ocutada como niños de 5 años, que mentalmente es lo que tiene esta gente
laruladelnorte
ha asegurado este viernes en el juzgado de Catarroja que el día de la desgracia no sabía no sabía que el expresidente Carlos Mazón se encontraba en el restaurante El Ventorro, donde participó en un almuerzo de cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana mientras se inundaba parte de la provincia de Valencia.

La siesta que se echó tras la comida fue laaaaaarga... o_o
Paucat
Las presas, si están bien diseñadas y bien mantenidas, no tienen porqué colapsar. Disponen de aliviaderos y en todo caso desbordan, pero no colapsan.
