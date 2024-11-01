edición general
Pradales dice que analizarán si denuncian las declaraciones de Ayuso que relacionan sus palabras sobre euskera con ETA

"Es algo que me indigna profundamente cómo se ha hecho una burda manipulación de mis palabras por parte de la señora Ayuso, cómo se banaliza el uso de la violencia, lo que ha significado ETA en este país, en Euskadi, y cómo incluso se intenta mostrar una amenaza por mi parte. Esto es obviamente lamentable, inaceptable e indignante", ha expresado.

mariKarmo #3 mariKarmo *
Va siendo hora que a los políticos no les salga gratis difamar. No son seres divinos.
7 K 98
skaworld #4 skaworld *
#1 #3

"Desestimada la querella contra Ayuso por falsedad porque era “tan burda” que no podía dar lugar a error. "

Pero teneis razon, no le va a pasar nada pero... igual va siendo hora de chupar un poco de lawfare con razón, verse dia sio y dia tambien en los juzgados por bocachancla.

Todo son ventajas, o se corta la idiotez desde la comunidad de Madrid, o se endurece la legislacion para las denuncias chorras. En ambos casos ganamos todos  media
1 K 28
Lamantua #8 Lamantua
#4 Eso debe denunciarlo porque es un bulo con amenaza y provocación. Otra cosa es que esté protegida por su sala segunda del TS.
0 K 9
skaworld #9 skaworld
#8 "me confundí escuché mal no hablo euskera" y no le va a pasar nada.

Pero que tenga que irse a Plaza Castilla a darse un paseo y escuchar que "utilizar el fantasma del terrorismo como arma política humilla a las víctimas y solo empobrece el debate" y que tenga que agachar la cabeza

Y a la salida q se encuentre con su maromo entrando

Porque todo esto huele a que es pa q no se hable del maromo. Pos nada, que protagonicen un estupendo posado a las puertas del juzgado
1 K 22
fareway #5 fareway *
#3 A la que les piden repetir la frase se acogen al "libertad de expresión" y a la dictadura que todo lo prohibe. El facha tiene derecho a mentir.
2 K 44
Bourée #7 Bourée
#3 Divina no es pero intocable sí. Pregunta a Casado y Freijoo.
:->
2 K 35
pitercio #2 pitercio
Pueden denunciarla, pero nunca condenarla porque le ampara ley general de protección del delincuente subnormal.
1 K 32
Lamantua #1 Lamantua *
Eso no se analiza, se denuncia y punto.
1 K 27
capitan__nemo #15 capitan__nemo
Si lo juzgan jueces afinados como Peinado y Hurtado, o los del opus, o todos los de derecha y extrema derecha no va a servir de nada.
0 K 20
pitercio #13 pitercio *
En el pepeak burru bazar ya dejaron claro que Ayuso, además de la mejor leyendacari que pueden poner en Madridherría, tiene carta blanca para la kale borrika, el lawsurfing y el reparto discrecional de los impuestos revolucionarios incautados al coletariado .
0 K 13
#6 txepel *
Ayudo es imbécil y de ahí no hay quien la saque. Lo que sí me jode es que Pradales haya entrado en este circo de Sálvame político mentando a Ayuso sin que viniera a cuento. Son los políticos mediocres los que buscan, gozan y medran en estos lodazales y yo exijo a mis representantes más nivel que esto.
0 K 11
Destrozo #10 Destrozo
Ayuso se merece lo que todos pensamos y nadie dice
0 K 10
#14 pirat *
#10 Que le condenen a aprender y superar un examen medio de Euskera... y mientra no lo haga, calladita.
Tiene que ser reconfortante cuando consigamos independizarmos de madrí.
0 K 8
Blackat #12 Blackat
No estaria mal , ver a la hija de fruta en un juzgado , siendo condenada por algo sin irse de rositas...como el fulano...
0 K 6

