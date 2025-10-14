·
2
meneos
8
clics
Pradales destaca la apuesta de Euskadi en investigación cuántica para "estar entre los mejores"
Imanol Pradales, durante su intervención en el acto de inauguración del primer IBM Quantum System Two operativo en Europa.
www.meneame.net/story/ibm-presenta-futuro-quantum-starling-20-000-vece
25
tecnología
2 comentarios
#1
mente_en_desarrollo
Y van a estar entre los mejores seguro.
A fin de cuentas, los vascos procrean por "reproducción cuántica", no follan, pero no se extinguen.
2
K
47
#2
Torrezzno
#1
el famoso RH Qubit
0
K
20
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
