Pradales cree "indignante" que Díaz Ayuso manipule sus palabras y banalice a ETA y las amenazas

El lehendakari, Imanol Pradales, cree “indignante e inaceptable” que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, manipule “burdamente” sus palabras en el Alderdi Eguna para denunciar uans supuestas amenazas. Le ha pedido respeto a Euskadi, a su lengua y su identidad, y ha censurado que haga “antipolítica”. “No todo vale”, ha afirmado.

| etiquetas: ayuso , euskera
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Que vas a decir de esta aprendiz de trumpista.
0 K 20
colipan #3 colipan
Ayuso es una vergüenza de política y de persona, no está mentalmente capacitada
0 K 12
Anfiarao #4 Anfiarao
A los madrileños nacionalistas de derechas les vale y les parece bien.
0 K 11
The_Ignorator #2 The_Ignorator
Imanol, a ver sobre crees que Ayuso ha llegado donde esta por hablar y tratar de los problemas en los que tiene competencias.

Desde Telemadrid hace ya muchos años (Espe jode lo que somos) que no se proyecta la presidencia de la comunidad de Madrid como algo que debería gestionar los recursos que tiene asignados sino como plataforma de oposición al gobierno central de turno (aunque sean de su partido)
0 K 10

