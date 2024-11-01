Pradales cree "indignante" que Díaz Ayuso manipule sus palabras y banalice a ETA y las amenazas

El lehendakari, Imanol Pradales, cree “indignante e inaceptable” que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, manipule “burdamente” sus palabras en el Alderdi Eguna para denunciar uans supuestas amenazas. Le ha pedido respeto a Euskadi, a su lengua y su identidad, y ha censurado que haga “antipolítica”. “No todo vale”, ha afirmado.