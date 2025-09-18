edición general
El PP y Vox tumban la iniciativa legislativa popular para climatizar y aislar los colegios de Madrid

La propuesta ciudadana, apoyada con más de 72.000 firmas, solo encuentra el respaldo del PSOE y Más Madrid en la Asamblea. El rechazo del PP y Vox llega después de que la Inspección de Trabajo exigiese este lunes a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la planificación de “medidas inmediatas de climatización y aislamiento en los centros educativos”, en un plazo máximo de dos meses, tras comprobar durante el verano que los colegios superaban los límites de temperatura establecidos, entre los 17 y los 27 grados.

9 comentarios
#1 MatiasElTostao
Esto ya es de traca. Son unos putos terroristas
5 K 61
valandildeandunie #4 valandildeandunie
Es lo que han querido los madrileños*, que les aproveche.

Sí, es lo que quieren los madrileños en su inmensa mayoria, porque si vamos a los resultados de las últimas elecciones, para echar a la derecha del poder deberían votar el 70% de los nuevos electores a otras opciones si la participación fuese del 100%. Algo que se antoja imposible.
Así que sí, es lo que quieren la inmensa mayoria de madrileños. Pues que sus hijos pasen penurias en el colegio.
4 K 58
#9 MatiasElTostao
#4 Es lo que han querido 1,6 millones de Madrileños de un total de casi 7 millones de habitantes.
Lo de que se joda quien no les votó, especialmente los niños, que no pueden votar, muy empático no parece
0 K 12
#5 sliana
Recordad niños, la culpa es de perro. Cuando lleguéis a la mayoría de edad tenéis que votar pp.
3 K 34
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Que no aborten!! Que ya les puteanos nosotros la infancia
1 K 23
karakol #8 karakol
Un poco de calma. Están esperando a ver que empresa les da los mejores sobres para adjudicarselo.

Prisas, que sois unos prisas.
0 K 20
el_Tupac #7 el_Tupac
La maldad por la maldad.
0 K 12
#2 anti_comunista
A esos colegios no llevan ellos sus hijos
1 K 9
#6 Klamp
Protect the children
0 K 8

