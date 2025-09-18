El PP y Vox tumban la iniciativa legislativa popular para climatizar y aislar los colegios de Madrid

La propuesta ciudadana, apoyada con más de 72.000 firmas, solo encuentra el respaldo del PSOE y Más Madrid en la Asamblea. El rechazo del PP y Vox llega después de que la Inspección de Trabajo exigiese este lunes a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la planificación de “medidas inmediatas de climatización y aislamiento en los centros educativos”, en un plazo máximo de dos meses, tras comprobar durante el verano que los colegios superaban los límites de temperatura establecidos, entre los 17 y los 27 grados.