El PP y Vox tumban la iniciativa legislativa popular para climatizar y aislar los colegios de Madrid

La propuesta ciudadana, apoyada con más de 72.000 firmas, solo encuentra el respaldo del PSOE y Más Madrid en la Asamblea. El rechazo del PP y Vox llega después de que la Inspección de Trabajo exigiese este lunes a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la planificación de “medidas inmediatas de climatización y aislamiento en los centros educativos”, en un plazo máximo de dos meses, tras comprobar durante el verano que los colegios superaban los límites de temperatura establecidos, entre los 17 y los 27 grados.
| etiquetas: pp , vox , climatización , aulas , colegios
Sí, es lo que quieren los madrileños en su inmensa mayoria, porque si vamos a los resultados de las últimas elecciones, para echar a la derecha del poder deberían votar el 70% de los nuevos electores a otras opciones si la participación fuese del 100%. Algo que se antoja imposible.
Así que sí, es lo que quieren la inmensa mayoria de madrileños. Pues que sus hijos pasen penurias en el colegio.
Lo de que se joda quien no les votó, especialmente los niños, que no pueden votar, muy empático no parece
Prisas, que sois unos prisas.