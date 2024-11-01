El PP y Vox amansan a la Agencia Valenciana Antifraude: realiza 18 investigaciones en 2025 cuando llegó a cerrar 77 en 2022

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, elegido por Partido Popular (PP) y Vox, Eduardo Beut, ha reducido de forma drástica el nivel de actividad investigadora del organismo, con un descenso del 75% en las pesquisas finalizadas en un año natural, según el Portal de Transparencia de la entidad y el balance del mandato del anterior director, Joan Llinares, entre 2017 y 2024. Un verdadero amansamiento de una entidad que en sus primeros siete años de historia se había ganado el respeto de organismos internacionales.