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El PP vota con EH Bildu y Podemos para pedir a la Diputación que eleve la ayuda para el cuidado de dependientes

El PP vota con EH Bildu y Podemos para pedir a la Diputación que eleve la ayuda para el cuidado de dependientes

El departamento de Cuidados y Políticas Sociales de Gipuzkoa ha recibido la solicitud de la oposición en las Juntas Generales de elevar la cuantía de la prestación económica de asistencia personal (PEAP) que reciben los dependientes para contratar a una cuidadora. EH Bildu, Elkarrekin Gipuzkoa y PP votaron juntos a favor para «instar» a la Diputación a equiparar esas ayudas –de las que se benefician 6.987 personas en el territorio– al salario mínimo interprofesional (SMI), dejando en minoría al gobierno de PNV y PSE.

| etiquetas: pp , bildu , podemos , votar , diputación , prestación , dependientes , gipuzkoa
3 1 0 K 47 politica
6 comentarios
3 1 0 K 47 politica
yoma #2 yoma
Los seguidores del PP van a explosionar al ver que se les termina el discurso de que el PSOE pacta con Bildu.
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Mesto #5 Mesto *
#2 PSOE, Bildu y Podemos votaron con VOX la aprobación de ayuda a los enfermos de la ELA que el gobierno nunca cumplió ¿PSOE, Bildu y Podemos son fachas?

Deberias de entender la diferencia entre votar lo mismo y pactar.
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yoma #6 yoma *
#5 Es que es la derecha la que vende el discurso de que votar lo mismo que Bildu es pactar con etarras. La izquierda nunca ha criticado con quién se vota.
Ya, entiendo la diferencia que tu indicas. Cuando el PP o VOX votan lo mismo que Bildu es votar, cuando lo hace PSOE es pactar. xD xD xD
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Uge1966 #3 Uge1966
Lo que está bien, bien está. De eso va la política.
1 K 23
vicus. #4 vicus.
Estos de PP están desquiciados y enrabietados con el PSE, de tal manera, que con tal de joder son capaces de votar junto con los "terroristas" de la ETA y los perrofautas podemistas. :troll:
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Bien hecho.

Seguramente sea por razones equivocadas (desgastar al gobierno, no ayudar a gente que lo necesita), pero eso no quita que está bien hecho.

Ojalá lo hiciesen en todos lados.
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menéame