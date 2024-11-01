El PP vota con EH Bildu y Podemos para pedir a la Diputación que eleve la ayuda para el cuidado de dependientes

El departamento de Cuidados y Políticas Sociales de Gipuzkoa ha recibido la solicitud de la oposición en las Juntas Generales de elevar la cuantía de la prestación económica de asistencia personal (PEAP) que reciben los dependientes para contratar a una cuidadora. EH Bildu, Elkarrekin Gipuzkoa y PP votaron juntos a favor para «instar» a la Diputación a equiparar esas ayudas –de las que se benefician 6.987 personas en el territorio– al salario mínimo interprofesional (SMI), dejando en minoría al gobierno de PNV y PSE.