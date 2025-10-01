·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4697
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
5945
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
5311
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
4905
clics
Pedro Rollán Presidente del Senado (PP) haciendo el Ridículo
3713
clics
Circular a 120 km/h por el carril izquierdo
más votadas
488
La 2 (5,6%) adelanta a laSexta (5,5%) y Cuatro (5,2%) en la franja de la tarde
494
Representantes de los médicos del SAS: "No hay palabras para expresar la desolación de nuestro colectivo ante el hundimiento de la medicina pública"
640
Otra mujer denuncia que las imágenes y el informe tras una mamografía en Sevilla han cambiado: ya no hay marcas y su documento no está firmado por ningún médico
549
La presidenta de AMAMA señala el momento en el que empezó a haber problemas con los cribados en Andalucía: "A lo mejor habría que investigar por ese lado"
417
Las fotos de Amama con dirigentes del PP que rompen la campaña de Moreno Bonilla contra las víctimas del cáncer
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
85
meneos
255
clics
El PP va con el cáncer
Tal colección de mentiras, huidas hacia delante y faltas de respeto a las mujeres no puede ser sin querer.
|
etiquetas
:
cribado
,
cáncer
,
mama
,
andalucía
,
pp
53
32
0
K
394
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
53
32
0
K
394
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Razorworks
El PP no va con el cáncer, el PP va con la pasta. Y si para ganar pasta hay que matarte de cáncer, ahogado, o de asco en una residencia, que así sea. Y digo eso por no decir que hasta a tiros, si hace falta (mafias, narcotráfico, Marbella, etc)...
5
K
57
#5
Sandman
#3
Mira, aquí difiero. Si solo fuesen unos ladrones sin más, aunque sea robando el dinero de la sanidad pública, incendios o emergencias, pues unos hijos de puta más y ya. Pero es que además se lo restriegan a las víctimas, cuando no las atacan directamente, ya sea Pilar Manjón, las víctimas de la dana o Amama; no solo se enriquecen con el dinero robado, sino que les gusta hurgar en la herida y humillar todo lo que puedan.
Cuando saltó el caso de los cribados en Andalucía pensé "
ya se
…
» ver todo el comentario
3
K
39
#6
samuelCan
*
#3
aplicando la propiedad transitiva de la corrupción, concluimos que el PP es cáncer, drogas, armas, prostitución... Va con todo
1
K
9
#1
Sandman
Devolviéndole el favor por mantener a la lideresa.
3
K
35
#2
yoma
El PP si que es un cáncer para la normalización democrática.
4
K
33
#4
C.Nutrio
El PP
ES
un cáncer.
1
K
19
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cuando saltó el caso de los cribados en Andalucía pensé "ya se
… » ver todo el comentario