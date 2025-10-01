edición general
El PP va con el cáncer

El PP va con el cáncer  

Tal colección de mentiras, huidas hacia delante y faltas de respeto a las mujeres no puede ser sin querer.

6 comentarios
Razorworks #3 Razorworks
El PP no va con el cáncer, el PP va con la pasta. Y si para ganar pasta hay que matarte de cáncer, ahogado, o de asco en una residencia, que así sea. Y digo eso por no decir que hasta a tiros, si hace falta (mafias, narcotráfico, Marbella, etc)...
Sandman #5 Sandman
#3 Mira, aquí difiero. Si solo fuesen unos ladrones sin más, aunque sea robando el dinero de la sanidad pública, incendios o emergencias, pues unos hijos de puta más y ya. Pero es que además se lo restriegan a las víctimas, cuando no las atacan directamente, ya sea Pilar Manjón, las víctimas de la dana o Amama; no solo se enriquecen con el dinero robado, sino que les gusta hurgar en la herida y humillar todo lo que puedan.

Cuando saltó el caso de los cribados en Andalucía pensé "ya se

samuelCan #6 samuelCan *
#3 aplicando la propiedad transitiva de la corrupción, concluimos que el PP es cáncer, drogas, armas, prostitución... Va con todo
Sandman #1 Sandman
Devolviéndole el favor por mantener a la lideresa.
yoma #2 yoma
El PP si que es un cáncer para la normalización democrática.
#4 C.Nutrio
El PP ES un cáncer.
