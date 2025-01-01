El PP trata de fabricar de la nada una trama corrupta sobre el Gobierno y Huawei

La dirección de Feijóo habla de la “rama china” de la “corrupción” del Ejecutivo por un contrato con la multinacional, alabada recientemente por los propios dirigentes del PP, para adquirir los dispositivos de almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales. Tellado incluyó sin pruebas en la supuesta trama al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero, al que llamó “la reina madre de toda la corrupción del PSOE”, y al exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, José Blanco.
| etiquetas: huawei , gobierno , pp , trama corrupta , miguel tellado
Si europa fuese realmente lo que dbee ser, se pondrían todos a una, montarían un departamento europeo de creación de software y mandarian a tomar por culo a microsoft (y meta, y apple) y todos sus softwares. Es indignante que haya que tener cuidado con posibles filtraciones por nuestros teléfonos...mientras hacemos videoconferencias con teams desde ordenadores con windowss y compartiendo la info por sharepoint.
La máquina del fango del PP no tiene vacaciones.
El sentido de patriotismo que tiene está gente es mercantilista.