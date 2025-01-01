El PP trata de fabricar de la nada una trama corrupta sobre el Gobierno y Huawei

La dirección de Feijóo habla de la “rama china” de la “corrupción” del Ejecutivo por un contrato con la multinacional, alabada recientemente por los propios dirigentes del PP, para adquirir los dispositivos de almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales. Tellado incluyó sin pruebas en la supuesta trama al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero, al que llamó “la reina madre de toda la corrupción del PSOE”, y al exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, José Blanco.