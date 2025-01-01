edición general
12 meneos
16 clics
El PP trata de fabricar de la nada una trama corrupta sobre el Gobierno y Huawei

El PP trata de fabricar de la nada una trama corrupta sobre el Gobierno y Huawei

La dirección de Feijóo habla de la “rama china” de la “corrupción” del Ejecutivo por un contrato con la multinacional, alabada recientemente por los propios dirigentes del PP, para adquirir los dispositivos de almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales. Tellado incluyó sin pruebas en la supuesta trama al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero, al que llamó “la reina madre de toda la corrupción del PSOE”, y al exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, José Blanco.

| etiquetas: huawei , gobierno , pp , trama corrupta , miguel tellado
10 2 0 K 129 politica
7 comentarios
10 2 0 K 129 politica
Herumel #2 Herumel
Vamos que el PP trabaja para una potencia extranjera USA.
6 K 73
#3 gadish
#2 todos los gobiernos europeos lo hacen. Es patético verles perder el culo.
Si europa fuese realmente lo que dbee ser, se pondrían todos a una, montarían un departamento europeo de creación de software y mandarian a tomar por culo a microsoft (y meta, y apple) y todos sus softwares. Es indignante que haya que tener cuidado con posibles filtraciones por nuestros teléfonos...mientras hacemos videoconferencias con teams desde ordenadores con windowss y compartiendo la info por sharepoint.
1 K 19
ayatolah #6 ayatolah
#2 Trabaja... depende de donde le sople el siroco, porque bien que Ayuso o Moreno Bonilla se arriman a Huawei
0 K 10
Desideratum #1 Desideratum
"""" 'Serpiente de verano' es el término con el que se suele denominar a un fenómeno recurrente en agosto: justo cuando escasea la actualidad por las vacaciones estivales, desde los partidos o algunos medios de comunicación se intenta elevar a categoría de noticia o escándalo cualquier anécdota o trivialidad. Este año el PP ya tiene la suya y consiste en tratar de presentar como “una pieza más del entramado de corrupción 'sanchista'” la adquisición por parte del Ejecutivo de un equipo de almacenamiento de la empresa de telecomunicaciones china Huawei.""""

La máquina del fango del PP no tiene vacaciones. :troll:
3 K 43
wata #5 wata
Que Microsoft haya reconocido que si el gobierno usano se lo pide le pasaría lo que lo fuera...parece que les da igual.
El sentido de patriotismo que tiene está gente es mercantilista.
2 K 38
TonyStark #4 TonyStark
que pereza me dan el PP y el gordinflas este...
2 K 27
#7 Suleiman
Solo hace falta ver la portada del mundo de hoy, la propaganda va haciendo su faena....  media
1 K 23

menéame