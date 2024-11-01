edición general
El PP trata de censurar una acción contra el genocidio en las fiestas de Oviedo

Cuatro miembros del colectivo Fiestes Populares fueron identificados por una proyección sobre la Catedral de Oviedo. Policías enviados por el Gobierno local, del PP, forzaron el corte de las proyecciones e intentaron “sin éxito” cortar la música que se estaba reproduciendo en la plaza de la catedral. Fiestes Populares, una plataforma que agrupa a las casetas de varias colectivos sociales en la semana grande de la capital asturiana, subrayó que en fiestas también se debe recordar “la terrible situación que están viviendo en Palestina”

4 comentarios
fareway #2 fareway
¿El PP censurando? ¿Eso no lo hacían en RTVE?
yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
#2 No, ahí deletreaban.. C C O O..
Veelicus #1 Veelicus
y cual es el delito del que se les acusa???
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Colaboracionistas.
