El PP, tras aprobar en Jumilla el fin de los actos islámicos: “Es inaceptable que se nos presente como un partido xenófobo”

La dirección del Partido Popular se siente atacada por las informaciones que han recogido la decisión adoptada por la formación política en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que implicará la prohibición de todos los actos de la comunidad islámica. “Es absolutamente inaceptable que se pretenda presentar al PP como un partido xenófobo”, se ha limitado a señalar este jueves el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido.