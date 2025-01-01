El PP, tras aprobar en Jumilla el fin de los actos islámicos: “Es inaceptable que se nos presente como un partido xenófobo”

La dirección del Partido Popular se siente atacada por las informaciones que han recogido la decisión adoptada por la formación política en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que implicará la prohibición de todos los actos de la comunidad islámica. “Es absolutamente inaceptable que se pretenda presentar al PP como un partido xenófobo”, se ha limitado a señalar este jueves el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido.
| etiquetas: pp , corrupción , racismo , xenofobia
Y aún sacan pecho y dicen: “Somos el partido de la libertad"
Cosas de fatxapobre que se cree rico.
Supongo que si lo hubieran hecho de algún acto católico diríais que ya era hora de tener fuera las religiones de los espacios públicos...
Y seguro también que los que ahora lo jalean lo criticarían.
Es como si prohíben la circulación de carretas de tiro en el camino… » ver todo el comentario
Pero la constitución que tanto dicen respetar los constitucionalistas lo deja claro y esto es discriminación a una religión.
A blanquear a los anuncios de detergentes.
O todos, o nadie
gobernarmentir y robar
Los mismos derechistas, en Europa, hablando sobre China: mira esos putos amarillos, China dictadura sanguinaria, cómo… » ver todo el comentario
Mateo 23:27
»¡Ay de ustedes, maestros de la Ley y fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad.
Luego todos a misa y a las procesiones
Y ya si mete en el programa la prohibición de la jornada laboral partida, directamente me tatúo el nombre del partido en la nalga izquierda. Sea el que sea.