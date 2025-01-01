edición general
24 meneos
35 clics
El PP, tras aprobar en Jumilla el fin de los actos islámicos: “Es inaceptable que se nos presente como un partido xenófobo”

El PP, tras aprobar en Jumilla el fin de los actos islámicos: “Es inaceptable que se nos presente como un partido xenófobo”

La dirección del Partido Popular se siente atacada por las informaciones que han recogido la decisión adoptada por la formación política en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que implicará la prohibición de todos los actos de la comunidad islámica. “Es absolutamente inaceptable que se pretenda presentar al PP como un partido xenófobo”, se ha limitado a señalar este jueves el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido.

| etiquetas: pp , corrupción , racismo , xenofobia
20 4 0 K 311 politica
25 comentarios
20 4 0 K 311 politica
Comentarios destacados:        
Thornton #1 Thornton *
He estado a punto de ponerlo en la sección de "humor" pero, lamentablemente, es una noticia real.

Y aún sacan pecho y dicen: “Somos el partido de la libertad" :shit: :shit: :shit:
11 K 161
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Es gracioso ver como la derecha se da asco a sí misma y no quieren que les digan que son de derechas.
7 K 114
frg #19 frg
#2 No son de derechas, son lamebotas de extrema derecha.
1 K 27
HeilHynkel #25 HeilHynkel
#19

Cosas de fatxapobre que se cree rico.
0 K 14
fareway #4 fareway
Lo peor no es lo que hacen, lo peor es que pretenden que nadie se de cuenta de lo que hacen y, sin rubor, se hacen las víctimas. De psiquiátrico
4 K 77
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Bueno, tranquilo. No sois el partido de la xenofobia. Sois el partido que le lame las botas al partido de la xenofobia.
3 K 66
#6 hulo *
Lo han prohibido en sitios públicos (zonas cedidas por el ayuntamiento). Básicamente en el polideportivo. No prohiben que lo hagan en algún otro sitio privado.

Supongo que si lo hubieran hecho de algún acto católico diríais que ya era hora de tener fuera las religiones de los espacios públicos...

Y seguro también que los que ahora lo jalean lo criticarían.
9 K 61
fareway #8 fareway
#6 buen intento de blanqueo. Te entra agua
8 K 113
#12 cybermouse
#6 ¿Me explicas por donde pasan las procesiones?..y ya de paso el corte de calles etc. A ver si estoy yo equivocado y son espacios privados, no se :troll:
5 K 65
Thornton #14 Thornton *
#6 Es lo que se llama “discriminación indirecta”. Es decir, una medida aparentemente neutral pero que se sabe que solo afecta a un grupo, es decir, va dirigida contra un grupo determinado. ¿Quién utilizaba el polideportivo para sus fiestas religisosas? ¿Por qué lo prohiben en el polideportivo municipal y no lo prohíben también en las calles (también de competencia municipal) por donde discurren las procesiones de Semana Santa?

Es como si prohíben la circulación de carretas de tiro en el camino…   » ver todo el comentario
5 K 71
#15 uvi
#6 Si hubiesen prohibido TODAS las religiones en sitios públicos, me juego un brazo a que los que nos quejamos nos callamos como putas..porque básicamente es lo que buscamos los ateos y no creyentes.

Pero la constitución que tanto dicen respetar los constitucionalistas lo deja claro y esto es discriminación a una religión.
1 K 23
#16 trasparente
#6 Mientras tengamos que aguantar las mierdas católicas en los espacios públicos, y en la enseñanza concertada, no nos quedará más remedio que aguantar también las mierdas de las otras religiones en los mismos sitios.
2 K 33
frg #20 frg *
#6 Si lo hacen con todos defendiendo la aconfesionalidad me parecería correcto, pero mientras esto no ocurra son fascistas haciendo de fascistas.

A blanquear a los anuncios de detergentes.
0 K 13
Cantro #22 Cantro
#6 a mí me gustaría que estuviesen todas prohibidas, pero mientras la semana Santa tiene hasta su propia página web, están prohibiendo que otras confesiones tengan ese mismo nivel de derechos

O todos, o nadie
0 K 10
#23 DonaldBlake *
#6 Pues, sería muy coherente que eso que dices fuese lo propuesto: "fuera actos religiosos en lugares públicos". Quien quiera ver moñecos pasear en primavera, que alquile una nave o un terrenito y deje de joder al resto.
0 K 8
makinavaja #24 makinavaja
#6 Supongo que también prohibirán las procesiones católicas y demás paseos de estatuas en sitios públicos... :-D :-D
0 K 13
javibaz #3 javibaz
Siempre son las víctimas estos racistas.
2 K 36
TheIpodHuman #7 TheIpodHuman *
En realidad somos xenofogos y fascistas hasta la médula pero sabemos gobernar mentir y robar :roll: :-D
1 K 33
Supercinexin #13 Supercinexin *
La derecha, en Europa, prohibiendo actos islámicos: hay que prohibir los actos islámicos, esa religión extranjera no es de nuestros valores, no deberíamos tolerar sus vestimentas ni sus ritos primitivos y de sociedades atrasadas, hay que seguir muy de cerca lo que sucede en sus mezquitas, hay que cerrarlas si es posible, no se debe permitir esa religión en nuestros países...

Los mismos derechistas, en Europa, hablando sobre China: mira esos putos amarillos, China dictadura sanguinaria, cómo…   » ver todo el comentario
0 K 20
#9 Oliram
HIPOCRITAS

Mateo 23:27
»¡Ay de ustedes, maestros de la Ley y fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad.

Luego todos a misa y a las procesiones
1 K 19
arturios #11 arturios
Es que no son xenófobos, también hay musulmanes de mierda que han nacido en España, que sois unos injustos, jope :'(
0 K 10
#18 Luiskelele
Pues si alguien pretende hacer eso a nivel nacional es muy probable que cuente con muchos muchos votos.

Y ya si mete en el programa la prohibición de la jornada laboral partida, directamente me tatúo el nombre del partido en la nalga izquierda. Sea el que sea.
0 K 10
#21 guillersk
#18 en la derecha, por favor
0 K 10
#17 trasparente
Menuda chusma que nos va a gobernar después de las proximas generales de 2027. El lerdo gallego, otro gallego, de presidente, Abascal de vice, los 2 o 3 ministros habituales del Opus, los 2 de lo legionarios de cristo y ahora además un par de ministros fachofranquistas de Vox. En qué mierda de pais vivo.
0 K 8
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Pusilánimes y fariseos
0 K 8

menéame