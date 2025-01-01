edición general
El PP tacha de innecesario el pacto climático mientras arden provincias enteras

El Partido Popular ha criticado a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un «Pacto de Estado» contra el cambio climático, tachándola de “cortina de humo” cuando el país arde literalmente en incendios forestales. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó esta iniciativa como una “huída hacia adelante”, afirmando que “eso ahora no sirve para recuperar lo perdido, ni para acabar con las llamas”.

Milmariposas #1 Milmariposas
Ni un solo día sin burradas lanzadas por presuntos hombres políticos (supuestamente volcados en servir al pueblo). Se puede ser más inconscientes e irresponsables?
#2 Barriales *
#1 Son rehenes de box.
Son peleles sicarios.
skaworld #4 skaworld
#1 #2 Home... tambien teneis que entender el esfuerzo que estan haciendo por seguir manteniendo un nivel asi de bajo incluso en agosto, en plenas vacaciones, que podrian estar en la playa sin embargo han cancelado sus descansos estivales para poder estar ahi al pie del cañon haciendo el subnormal sin descanso.

Un poco de empatia... ese nivel de idiotez no se consigue sin sudar la camiseta y esforzarse cada dia por cavar un buen pozo de miseria moral en el que sumirse
Supercinexin #10 Supercinexin
#4 De todos modos lo de "esto es una cortina de humo" ha estado gracioso :troll: jajajaj se te podría haber ocurrido a ti comentando en el Menéame perfectamente. Putos PePetudos, son como un comic de Pedro Vera, joder.
skaworld #13 skaworld
#10 Lo mas diver de todo es pensar cuantos muertos tiene que haber para que la situacion sea digna de pacto de estado

Este año entre DANAs e incendios llevamos unos cuantos pero se ve que no.... que aun queda tiempo pa comer, a ver que nos depara el invierno...
Supercinexin #17 Supercinexin
#13 En Octubre como venga otra DANA va a ser la risión. Soy de la zona, con familiares y amigos directos con daños en bajos y hasta conozco de lejos a algún que otro muerto (familiares de conocidos míos). ¿Sabes qué medidas se han tomado para que en caso de haber otra riada los daños sean no ya "controlables", sino sencillamente menores?

Prometer que la próxima vez llamarán antes al móvil pa avisar.

Ya ta. Ese es el plan. O sea, como vuelva a caer una tormenta de 700 l/m2…   » ver todo el comentario
NPCmasacrado #19 NPCmasacrado
#1 #2 #3 Igual que en valencia el 29 de octubre, si hay que tomar medidas restringen el consumo, turismo y la burbuja inmobiliaria

Por eso se oponen, por eso digo GENOCIDIO

Hay que internacionalizar el conflicto, ir a reddit y contarlo como una amenaza para la vida de la gente, y que al espantar turistas, inversores, expats, guiris se pongan a hacer algo
pepel #3 pepel
#1 Sí, siendo más manipulador y sinvergüenza.
mariKarmo #7 mariKarmo *
#1 Cómo van a reconocer que hay un problema climático? Y perder a los votontos de VOX?

Antes el poder que la vida de la gente. Esto ya lo llevamos viendo mucho tiempo. Las residencias, el Yack42, la DANA, ahora los incendios, y mañana otra cosa.
Supercinexin #11 Supercinexin
#7 Prestige, Metro Valencia, ...
mariKarmo #5 mariKarmo *
Es que son GILIPOLLAS.

Pero cómo puede la gente votar a esta panda de INÚTILES???? son igual de inútiles que ellos o qué?
abnog #21 abnog *
#5 Un jefe que tuve hace años siempre decía que a la derecha sólo votan o los muy listos o los muy tontos. A mí no se me ocurre mejor explicación, la verdad.
camvalf #9 camvalf
Yo no se como todavía se hace caso a las declaración de un partido condenado por robo y encima traidor a la patria.
valandildeandunie #6 valandildeandunie
Tiene razón la bolita de azufre.

Ha sido culpa de la gestión nefasta de su partido que ha recortado millones de euros en planes contra incendios mientras se los regalaba a sus amigos toreros
valandildeandunie #12 valandildeandunie *
#6 También os digo que el partido condenado tres veces por financiación ilegal tiene la suerte de que delante tiene a un partido pusilánime y sin espenta como es el PSOE.
Que otro partido con gente más espabilada estaría diciéndole esto y poniéndole todas y cada una de las noticias que hay de las CCAA gobernadas por el PP recortando en incendios.
Y sin ese tonito pasivo agresivo que usan en RRSS hoy en día, sino con palabras gruesas cuyo adjetivo más blando que usaría será "inútiles"
#8 Leon_Bocanegra
Enésima muestra de la miseria moral e intelectual de la derechusma.
Estos últimos días están desbocados.
aupaatu #15 aupaatu
No es hora de hablar del cambio climático cuando surgen las consecuencias del cambio climático.
Mejor mañana
victorjba #16 victorjba
Y lo habrá dicho en una sala con el aire acondicionado al 11 xD
oceanon3d #18 oceanon3d
¿Alguien se esperaba otra cosa?

Dejad que España se queme que ya la replanteemos recalifecaremos nosotros.

El PP es el carcer del país ... Y está en plena metástasis.
oceanon3d #20 oceanon3d
Parece un muppet moviendo la boca la tipa está ... Yo no oigo ni lo que pretende decir.

Menudo nivel ... será un reflejo de la gente que sabe le compra su mierda.
#14 luckyy
PP criminal!! Guarida de asesinos
