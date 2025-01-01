El PP tacha de innecesario el pacto climático mientras arden provincias enteras

El Partido Popular ha criticado a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un «Pacto de Estado» contra el cambio climático, tachándola de “cortina de humo” cuando el país arde literalmente en incendios forestales. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó esta iniciativa como una “huída hacia adelante”, afirmando que “eso ahora no sirve para recuperar lo perdido, ni para acabar con las llamas”.