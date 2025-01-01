El PP tacha de innecesario el pacto climático mientras arden provincias enteras

El Partido Popular ha criticado a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un «Pacto de Estado» contra el cambio climático, tachándola de “cortina de humo” cuando el país arde literalmente en incendios forestales. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó esta iniciativa como una “huída hacia adelante”, afirmando que “eso ahora no sirve para recuperar lo perdido, ni para acabar con las llamas”.
Son peleles sicarios.
Un poco de empatia... ese nivel de idiotez no se consigue sin sudar la camiseta y esforzarse cada dia por cavar un buen pozo de miseria moral en el que sumirse
Este año entre DANAs e incendios llevamos unos cuantos pero se ve que no.... que aun queda tiempo pa comer, a ver que nos depara el invierno...
Prometer que la próxima vez llamarán antes al móvil pa avisar.
Ya ta. Ese es el plan. O sea, como vuelva a caer una tormenta de 700 l/m2… » ver todo el comentario
Por eso se oponen, por eso digo GENOCIDIO
Hay que internacionalizar el conflicto, ir a reddit y contarlo como una amenaza para la vida de la gente, y que al espantar turistas, inversores, expats, guiris se pongan a hacer algo
Antes el poder que la vida de la gente. Esto ya lo llevamos viendo mucho tiempo. Las residencias, el Yack42, la DANA, ahora los incendios, y mañana otra cosa.
Pero cómo puede la gente votar a esta panda de INÚTILES???? son igual de inútiles que ellos o qué?
Ha sido culpa de la gestión nefasta de su partido que ha recortado millones de euros en planes contra incendios mientras se los regalaba a sus amigos toreros
Que otro partido con gente más espabilada estaría diciéndole esto y poniéndole todas y cada una de las noticias que hay de las CCAA gobernadas por el PP recortando en incendios.
Y sin ese tonito pasivo agresivo que usan en RRSS hoy en día, sino con palabras gruesas cuyo adjetivo más blando que usaría será "inútiles"
Estos últimos días están desbocados.
Mejor mañana
Dejad que España se queme que ya la
replanteemosrecalifecaremos nosotros.
El PP es el carcer del país ... Y está en plena metástasis.
Menudo nivel ... será un reflejo de la gente que sabe le compra su mierda.