El PP se suma a la xenofobia de Junts y Vox y apoya endurecer los permisos de paternidad de los migrantes

El PP se suma a la xenofobia de Junts y Vox y apoya endurecer los permisos de paternidad de los migrantes

Los 'populares', pese a que aseguraron que había riesgo de "estigmatizar" a la población migrante con la medida, votaron a favor

#2 xazazu
Lo de junts es risible. No piensan nada de lo que votan. Están simplemente asustados por Aliança Catalana.
rob #1 rob
No digo lo que pienso porque igual lo lee el juez Peinado.
