edición general
26 meneos
25 clics
El PP repite con los incendios la estrategia de la dana para eximir a sus presidentes autonómicos de responsabilidad

El PP repite con los incendios la estrategia de la dana para eximir a sus presidentes autonómicos de responsabilidad

“Al Gobierno central no le pediría una mayor colaboración. Le pediría alguna colaboración”. Fueron las primeras palabras que pronunció Alberto Núñez Feijóo cuando visitó Valencia el 31 de octubre de 2024, tras las riadas que provocaron 228 muertos. Menos de un año después y ante una de las mayores oleadas de incendios forestales registradas, el primer partido de la oposición replica el método: señalar a los demás para eximir de responsabilidad a los suyos.

| etiquetas: pp , estrategia , presidentes autonómicos , responsabilidad
21 5 0 K 204 actualidad
12 comentarios
21 5 0 K 204 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Bravok1
PP = Muerte

Vota pp, suicidate, mata a tu familia.
6 K 83
Supercinexin #6 Supercinexin
#1 Por la ecología, contra la excesiva Humanidad, somos demasiados. Vota PP.
0 K 18
Milmariposas #3 Milmariposas
El PP es ahora mismo un castillo de naipes. Cuando caiga el primero, caerán todos. Tic tac...
3 K 53
#7 Sigo_intentandolo
#3 no te lo crees ni tu... la mayoría de sus votantes están convencidos de que es todo culpa de Sánchez...

De hecho, fíjate que partidos suben... ¿VOX?
0 K 7
mariKarmo #8 mariKarmo
#7 La mayoría de sus votantes saben que los presidentes del PP son una panda de inútiles. Qué van a hacer? reconocerlo? jajajaja. No. Seguirán con su mantra de "todo es culpa de Sánchez" para no caer en la humillación.

Pero saber, lo saben. De sobras.
0 K 11
hazardum #5 hazardum
Es el partido traidor, solo le importa volver al poder, jamás va a colaborar con el gobierno ni hacer nada por los ciudadanos mientras ellos puedan sacar tajada y culpar al gobierno, aunque la responsabilidad este en su tejado.
3 K 37
powernergia #4 powernergia
Da escalofríos pensar en lo que hubiera ocurrido con esta gente al frente durante la pandemia.
2 K 36
mariKarmo #9 mariKarmo
#4 Lo que ocurrió en Madrid, multiplicado por 20.
2 K 27
mariKarmo #2 mariKarmo *
Para qué sirve un presidente autonómico del PP?

Entre DANAs, residencias, incendios y filomenas menudo ejemplo han dado.
2 K 26
#10 Bravok1
#2 Para llenar cementerios.
1 K 18
#11 tierramar
#2 Para adueñarse del presupuesto destinado a la comunidad, que lo ven como un simple botín; y hacer negocios, como con el fuego; las urbanizaciones en zonas inundables, mediante privatizaciones,...
0 K 14
#12 tierramar
Están sustituyendo la perdida de votos nacionales, con el efecto llamada a la inmigración latina que vota derecha. Ayuso gano las elecciones gracias al voto latino, y Mazon, Feijoo le imitan
0 K 14

menéame