El PP repite con los incendios la estrategia de la dana para eximir a sus presidentes autonómicos de responsabilidad

“Al Gobierno central no le pediría una mayor colaboración. Le pediría alguna colaboración”. Fueron las primeras palabras que pronunció Alberto Núñez Feijóo cuando visitó Valencia el 31 de octubre de 2024, tras las riadas que provocaron 228 muertos. Menos de un año después y ante una de las mayores oleadas de incendios forestales registradas, el primer partido de la oposición replica el método: señalar a los demás para eximir de responsabilidad a los suyos.