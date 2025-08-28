EL PP recuerda que las denuncias falsas por violencia machista “no llegan al 0,2%” tras apoyar las charlas de VOX en el Congreso  

El vicesecretario nacional del PP de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ha condenado los asesinatos por violencia machista tras la aprobación en el Congreso con los votos a favor de su formación y el PSOE de la propuesta de VOX de unas charlas sobre “ideología de género”. De los Santos ha recordado que las denuncias falsas “no llegan al 0,2%”, pero ha instado a la Democracia para justificar la decisión de apoyo a la propuesta.