EL PP recuerda que las denuncias falsas por violencia machista “no llegan al 0,2%” tras apoyar las charlas de VOX en el Congreso

El vicesecretario nacional del PP de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ha condenado los asesinatos por violencia machista tras la aprobación en el Congreso con los votos a favor de su formación y el PSOE de la propuesta de VOX de unas charlas sobre “ideología de género”. De los Santos ha recordado que las denuncias falsas “no llegan al 0,2%”, pero ha instado a la Democracia para justificar la decisión de apoyo a la propuesta.

rogerius
Coherencia en diferido. :troll:
K 40
Sergio_ftv
La de meneantes de extrema derecha incel que niegan este dato y si se menea una noticia de una denuncia falsa automáticamente afirman que la inmensa mayoría de denuncias son falsas.
K 12
Torrezzno
0.2%, menuda subida, antes estaban en el 0.02%
K 8

