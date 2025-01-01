El PP reconoce que los medios del Estado contra los incendios “están al 100%” y rechaza pedir el nivel 3 de emergencia

Ester Muñoz señala a “priómanos” y “jóvenes” que inician los fuegos por “diversión” y tacha de “cortina de humo” el pacto de Estado propuesto por Pedro Sánchez, pero a la vez reclama uno para mejorar la financiación de las comunidades autónomas con mayor masa forestal. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha rechazado este lunes que las comunidades autónomas afectadas por una de las mayores olas de incendios forestales desde que hay registros vayan a reclamar la declaración del nivel 3 de emergencia, lo que supondría que el Gobierno..