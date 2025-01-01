edición general
14 meneos
26 clics
El PP reconoce que los medios del Estado contra los incendios “están al 100%” y rechaza pedir el nivel 3 de emergencia

El PP reconoce que los medios del Estado contra los incendios “están al 100%” y rechaza pedir el nivel 3 de emergencia

Ester Muñoz señala a “priómanos” y “jóvenes” que inician los fuegos por “diversión” y tacha de “cortina de humo” el pacto de Estado propuesto por Pedro Sánchez, pero a la vez reclama uno para mejorar la financiación de las comunidades autónomas con mayor masa forestal. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha rechazado este lunes que las comunidades autónomas afectadas por una de las mayores olas de incendios forestales desde que hay registros vayan a reclamar la declaración del nivel 3 de emergencia, lo que supondría que el Gobierno..

| etiquetas: el pp reconociendo algo , los medios del estado al 100% , no al nivel 3
11 3 0 K 139 politica
6 comentarios
11 3 0 K 139 politica
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Cortina de humo es lo que hay ahora mismo en media España.

Un pacto de estado para evitarlo no es una cortina de humo.
2 K 34
Dene #2 Dene
Pero que dice esta indocumentada? "piromanos " y "jovenes"...que mire mas bien en otros intereses.. y por cierto, seguimos confundiendo el origen del fuego (que es mas económico que otra cosa) que las condiciones que facilitan su expansión y dificultan su extincion.. por qué sera?? porque ahi los politicos al mando, muuuchos del PP, suspenden con muy muy mala nota?
1 K 19
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 "Una mujer de 81 años en Celanova y un hombre de 61 en Petín, detenidos por causar nuevos fuegos en plena emergencia provincial"

www.meneame.net/story/mujer-81-anos-celanova-hombre-61-petin-detenidos

Los jovencitos a los que se refiere.
1 K 28
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Yo aquí diría que hay un lío con las funciones. El grupo parlamentario del PP podrá decir misa, pero quienes deben pedir el nivel 3 son las CCAA y sus gobiernos ¿no?
0 K 15
#6 Suleiman
Incendios siempre habrán, lo que se trata es que sean lo más localizados y reducidos posibles y para ellos hay que aplicar prevención, cosa que no se está haciendo. Y el dineroz está claro que hace falta, pero no estaría de más dejarlo de usar en memeces como el toreo y dejar de quitar impuestos para que se forren los ricos.
0 K 13
#5 HABILIS_61
Reclama mejorar la financiación de las comunidades autónomas con mayor masa forestal para luego de dedicarla a otros destinos distintos o como en el caso de Andalucía dejar de invertirla en la prevencion de incendios, 120 millones del presupuesto dejaron sin invertir el año pasado en ello.
0 K 6

menéame