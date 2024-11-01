El PP propone que las redes sociales bloqueen de 22 a 8 horas el acceso a los menores de 16 años

Desde septiembre se está tramitando en el Congreso el proyecto de ley de Protección de los Menores en los Entornos Digitales, una norma encabezada por la ministra de Juventud e Infancia. El PP ha presentado una serie de cambios centrados en los menores de 16 años. La enmienda del PP incluye obligar a las redes sociales a bloquear el acceso a los menores de 16 años entre las 22:00 y las 8:00 horas, aunque tengan el consentimiento paterno para tener una cuenta. Esta medida busca blindar lo que el PP llama "descanso digital".