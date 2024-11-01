edición general
El PP propone que las redes sociales bloqueen de 22 a 8 horas el acceso a los menores de 16 años

Desde septiembre se está tramitando en el Congreso el proyecto de ley de Protección de los Menores en los Entornos Digitales, una norma encabezada por la ministra de Juventud e Infancia. El PP ha presentado una serie de cambios centrados en los menores de 16 años. La enmienda del PP incluye obligar a las redes sociales a bloquear el acceso a los menores de 16 años entre las 22:00 y las 8:00 horas, aunque tengan el consentimiento paterno para tener una cuenta. Esta medida busca blindar lo que el PP llama "descanso digital".

alfre2
Están regulando la tele de los ‘80? :palm: Pues ese es el nivel
ombresaco
¿con definición de red social? porque cualquier juego online, mensajería o hasta meneame es una red social
Findeton
Supongo que será otra razón para perseguir a los padres, o para quitar custodias. "Dejaste que tu hijo use las redes sociales a las 10pm y tenía 13 años, eres un monstruo".
DayOfTheTentacle
una hora menos en Canarias
ombresaco
#2 - Se ha muerto mi tía, la de Lanzarote
+ Una menos en Canarias

Lo siento, :-S
mstk
ppcastellon
¡Participa! ????️ Que nadie decida por ti la educación de tus hijos.
menéame