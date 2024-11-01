edición general
El PP pide no mezclar la política con la política al ser preguntando sobre si hay un genocidio en Gaza o no

Esta semana, los exteriores del Congreso de los Diputados fueron testigos de una concentración en apoyo al pueblo de Gaza y condenando el genocidio de Israel. El Partido Popular y Vox se ausentaron de la misma al considerar que el acto político estaba politizado.

5 comentarios
Han suavizado la respuesta, antes era ¿pero qué genocidio ni qué niño muerto?
Pensaron cambiar niño por niña pero la posibilidad de que les considerasen inclusivos les pareció una atrocidad y dejaron la cuestión al comité de dirección política.
Haga como yo, no se meta en política
Le faltan 2 luceros y casi casi, tiene 2 neuronas a punto de chocar...
A ver...ellos están ahí para lo que están,lucrarse con nuestro dinero,la política que la hagan los demás.
Cualquier día dirá realmente algo parecido si no lo ha hecho ya.
