El PP de Madrid niega constancia de denuncia contra el alcalde de Móstoles y censura las acusaciones sin pruebas

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este martes que, por el momento, no figura registrada ninguna denuncia de acoso sexual de una exconcejal contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.Hace una semana, el abogado de la exedil de Móstoles comunicó que había presentado ante el Tribunal de Instancia del municipio una querella contra el alcalde, Manuel Bautista, y contra el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y