PP Madrid destaca el trabajo de la Comunidad en los incendios e invita al Gobierno central a "escuchar a quien sabe"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha destacado el trabajo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los incendios que han afectado este mes a Colmenar Viejo y Tres Cantos y ha invitado al Ejecutivo central a "escuchar a quien sabe".
Entonces el gobierno solo debe ceder lo que pida el jefe de la emergencia y si pide la Luna, se le da.
Se aprovechan de la buena fe de los bomberos y los vuelven a dejar en la estacada , muy profesional ;
Y los hijos de perra de Atres Mierdas metiendo la pullita .
Los bomberos forestales de Madrid retoman la huelga indefinida en el periodo del año con mayor peligro de incendios
Si tu rival político deja continuamente muertes por el camino, poco le va a importar utilizar las más bajas estrategias para derrotarte.