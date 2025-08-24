edición general
PP Madrid destaca el trabajo de la Comunidad en los incendios e invita al Gobierno central a "escuchar a quien sabe"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha destacado el trabajo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los incendios que han afectado este mes a Colmenar Viejo y Tres Cantos y ha invitado al Ejecutivo central a "escuchar a quien sabe".

victorjba #3 victorjba
De matar viejos saben un rato.
PaulDurden #4 PaulDurden
Joder con esta gente, son insoportables.
Asimismov #2 Asimismov
¿Pero han declarado emergencia nivel 3 en algún momento?
Entonces el gobierno solo debe ceder lo que pida el jefe de la emergencia y si pide la Luna, se le da.
nereira #1 nereira
Alfonso Serrano, bronceadito, se sale del tiesto
#5 Pivorexico *
Debe referirse a esto : "Los bomberos forestales de Madrid retoman la huelga este lunes:"
www.rtve.es/noticias/20250824/bomberos-forestales-madrid-retoman-huelg

Se aprovechan de la buena fe de los bomberos y los vuelven a dejar en la estacada , muy profesional ;

Y los hijos de perra de Atres Mierdas metiendo la pullita .

Los bomberos forestales de Madrid retoman la huelga indefinida en el periodo del año con mayor peligro de incendios
www.antena3.com/noticias/sociedad/bomberos-forestales-madrid-retoman-h
Kantinero #7 Kantinero
tenemos un gobierno que no se sabe defender ni cuando gobierna ni cuando esta en la oposición, cuando te enfrentas a basura política amparada por la mayoría de medios de comunicación debidamente untados y te quedas siempre en lo políticamente correcto , llevas las de perder.
Si tu rival político deja continuamente muertes por el camino, poco le va a importar utilizar las más bajas estrategias para derrotarte.
alfema #8 alfema
Yo no se si esta gente nace así o los entrenan para tener semejante cuajo de soltar estas cosas. Es que le intentas dar un sopapo y te partes la mano de la cara de cemento que tienen.
#6 Einwanderer
Tranquilos, que septiembre se apuntarán las capturas de la temporada del bonito. La mejor pesca de altura y las frondas más densas, las del mandril.
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Qué va a decir un pepetarra de lo que hace su propia empresa?
