El PP de Madrid cree que la frase 'me gusta la fruta' "define a Madrid"

El PP de Madrid cree que la frase 'me gusta la fruta' "define a Madrid"

El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, cree que la frase 'me gusta la fruta' "define a Madrid" y es "un placer" que al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de quien circula un vídeo en redes sociales coreando la frase en un karaoke, "también le guste la fruta".

Comentarios destacados:    
Aguarrás
Basura institucionalizada.
Retratan el país de mierda que forman sus votantes.

SeñorPresunciones
#2 Los pepetarras tiene pánico por la independencia de Catalunya, Euskadi o Galicia. Sin embargo Madrid cada vez está más cerca de independizarse de España...y vaya, por mi puente de plata.

Cantro
Claro que les gusta: solo hay que ver como ha quedado la Puerta del Sol, llena de frutales

Sobre todo, en el edificio de la presidencia de la Comunidad de Madrid

Ahí tenéis fruta e hijos de fruta a granel

colipan
#1 mayor número de los que les gusta la fruta por metro cuadrado. Hdlgp

cenutrios_unidos
Y estos quieren "gobernar" España. En fin. Macarras pijos que no han trabajado en su vida que quieren robar del dinero público. Puro PP.

Dene
rata cloaquera inmunda que es el serranito

Leon_Bocanegra
A los niños de Madrid tb les gusta la fruta. Pero con 11,000 becas comedor menos este año, va a ser difícil que coman mucha.

SeñorPresunciones
Menudo día llevan hoy, no paran de soltar bulos y de decir burradas. Con esta carrerilla mañana golpe de Estado.

Castigadordepagascalers
Soplapollas derecharras es lo que define a la escoria pepetarra, por contra. xD xD

Mira que el perro psoero tampoco ayuda tanto, pero lo de la escoria derecharra es para surtirles de apalizamientos masivos y expropiación. :popcorn: :popcorn:

txutxo
Encima es que se creen graciosos.


