El PP de Madrid cree que la frase 'me gusta la fruta' "define a Madrid"

El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, cree que la frase 'me gusta la fruta' "define a Madrid" y es "un placer" que al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de quien circula un vídeo en redes sociales coreando la frase en un karaoke, "también le guste la fruta".
| etiquetas: pp , madrid , me gusta la fruta
Retratan el país de mierda que forman sus votantes.
Sobre todo, en el edificio de la presidencia de la Comunidad de Madrid
Ahí tenéis fruta e hijos de fruta a granel
Mira que el perro psoero tampoco ayuda tanto, pero lo de la escoria derecharra es para surtirles de apalizamientos masivos y expropiación.