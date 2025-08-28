PP: libertad de expresión para Quiles y Ndongo y mordaza para Sarah Santaolalla

Mientras en el Congreso de los Diputados los populares se unieron recientemente sin complejos a la extrema derecha para apoyar la labor agitadora de personajes como Vito Quiles o Bertrand Ndongo, que acosan tanto a políticos como a verdaderos periodistas que ejercen su labor en la Cámara Baja, ahora ha presentado en el Congreso de los Diputados una decena de preguntas a la Corporación de RTVE para exigir el cese de la colaboradora Sarah Santaolalla “tras insultar a millones de españoles” después de que llamara “idiotas” e “inútiles mentales”.