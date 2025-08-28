edición general
PP: libertad de expresión para Quiles y Ndongo y mordaza para Sarah Santaolalla

Mientras en el Congreso de los Diputados los populares se unieron recientemente sin complejos a la extrema derecha para apoyar la labor agitadora de personajes como Vito Quiles o Bertrand Ndongo, que acosan tanto a políticos como a verdaderos periodistas que ejercen su labor en la Cámara Baja, ahora ha presentado en el Congreso de los Diputados una decena de preguntas a la Corporación de RTVE para exigir el cese de la colaboradora Sarah Santaolalla “tras insultar a millones de españoles” después de que llamara “idiotas” e “inútiles mentales”.

Andreham #1 Andreham
Facil, se les dice la verdad, que no insulto a nadie sino que expreso una opinion y listos. Si no les gusta, que lo denuncien a Peinado.

Los fascistas son muy de mandibula de cristal, para ser tan duros y machos son muy lloricas y fragiles.
reithor #2 reithor
El PP es a la coherencia lo que la música militar a la música.
#3 Katos
!!! Pero es que ellos son políticos noperiodistas que cobran dinero público en una televisión pública!!!

Insultar de esa forma es legítimo?. No lo creo.

¿Os acordais de Ordaci?. Pues al revés
