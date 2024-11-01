edición general
El PP intenta recuperar votos por la derecha con el Feijóo más radicalizado de la legislatura

En la calle Génova de Madrid están visiblemente incómodos con la realidad que les arrojan las encuestas públicas y privadas, a derecha y a izquierda. Se lo dice Félix Tezanos en el CIS, 40dB en El País y Sigma Dos en El Mundo. Todos los informes demoscópicos, más o menos generosos con los efectos de los presuntos casos de corrupción del PSOE, tienen un denominador común: alrededor de un millón de las personas que votaron a Alberto Núñez Feijóo el 23 de julio de 2023 hoy lo harían al candidato de la extrema derecha, Santiago Abascal. Con Sánchez

| etiquetas: pp , feijoo , vox
pepel #3 pepel
Que se ponga las gafas otra vez, era más radical.
pitercio #1 pitercio *
Lo que tiene que hacer Frijol es abrazar mucho y darse besitos con Mazón, salir en festivales cantando con Ayuso y Alberto Quirón e ir ahora con su fachaleco y una manguerita a Zamora a buscar fuegos que apagar. Entre eso y subirse a un tractor ya tiene toda la campaña hecha.
#2 vGeeSiz
Feijoo radicalizado xD xD xD siendo este hombre el pescado en blanco de la política, el yogur natural sin azúcar, es apio hervido
