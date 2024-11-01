El PP intenta frenar la euforia de Vox pero Abascal ya presiona para imponer sus condiciones a Guardiola

Óscar Fernández, candidato extremeño de Vox, quiso medirse desde el primer momento a María Guardiola y demoró su rueda de prensa para valorar los resultados hasta después de que lo hiciera la presidenta. Cualquier gesto sirve para alimentar la pugna entre PP y Vox y parece que en Extremadura va a versar sobre igualdad y feminismo. Santiago Abascal apuntó este lunes en rueda de prensa que no descarta pedir sillones en el Gobierno de Extremadura para formar un gobierno de coalición.