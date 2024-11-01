edición general
El PP intenta frenar la euforia de Vox pero Abascal ya presiona para imponer sus condiciones a Guardiola

El PP intenta frenar la euforia de Vox pero Abascal ya presiona para imponer sus condiciones a Guardiola

Óscar Fernández, candidato extremeño de Vox, quiso medirse desde el primer momento a María Guardiola y demoró su rueda de prensa para valorar los resultados hasta después de que lo hiciera la presidenta. Cualquier gesto sirve para alimentar la pugna entre PP y Vox y parece que en Extremadura va a versar sobre igualdad y feminismo. Santiago Abascal apuntó este lunes en rueda de prensa que no descarta pedir sillones en el Gobierno de Extremadura para formar un gobierno de coalición.

Albarkas
Sorpresa sorprendente. Antes de las elecciones el PP dependía de Vox, ahora depende aún más.
Unos genios.
0
UNX
Disfruten lo adelantado.
0
Brutomecanico
El discurso de feijoo fue un recital de sumision.
0

