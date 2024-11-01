El PP se hace con la Presidencia de la Asamblea de Extremadura tras la suspensión de las negociaciones con Vox para un pacto de Gobierno

La fractura entre PP y Vox en Extremadura se ha vuelto a evidenciar este martes durante el arranque de la nueva legislatura, como sucedió en 2023. La negociación para la investidura de María Guardiola para reeditar un Gobierno de coalición de derechas sigue encallada, como se ha demostrado al no ceder el PP sus votos al candidato de Vox a la Presidencia de la Asamblea, Ángel Pelayo, que ha vuelto a ver cómo el control de la Cámara se le escapaba de las manos, como hace dos años