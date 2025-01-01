El PP de Feijóo cede a las presiones de Vox y retrocede en derechos y políticas sociales

Bajo la influencia de Vox, el PP de Feijóo ha impulsado medidas que afectan negativamente a los derechos de las mujeres, la memoria histórica, la inmigración y la cultura. Entre ellas, destacan veto a actos islámicos, clínicas antiabortistas encubiertas, y censura cultural de obras con contenido LGTBIQ+. Estas cesiones revelan cómo la extrema derecha condiciona la política del principal partido de la derecha en España.