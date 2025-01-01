edición general
El PP de Feijóo cede a las presiones de Vox y retrocede en derechos y políticas sociales

Bajo la influencia de Vox, el PP de Feijóo ha impulsado medidas que afectan negativamente a los derechos de las mujeres, la memoria histórica, la inmigración y la cultura. Entre ellas, destacan veto a actos islámicos, clínicas antiabortistas encubiertas, y censura cultural de obras con contenido LGTBIQ+. Estas cesiones revelan cómo la extrema derecha condiciona la política del principal partido de la derecha en España.

dunachio #1 dunachio
Los del PP venderían a sus madres e hijos con tal de tener el poder. Les importa 3 cojones España y los españoles.
Asimismov #3 Asimismov
#1 llámales por su nombre de pila, peperos, ni pepesunos ni pepetarras, peperos y no del PP.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Y aparte de vetar religiones, intentar poner trabas a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo, censurar obras o subvencionar los toros, ¿han hecho algo por los trabajadores?
#2 Vamohacalmano
Vetar prácticas religiosas medievales que implican degollar animales y consideran a la mujer una cosa = retroceder en derechos y políticas sociales y que afectan negativamente a los derechos de las mujeres. Claro
#6 oblitum
Como entren esta red criminal ya no sale del gobierno y este país va al caos total
Sandilo #5 Sandilo
Así que la izquierda feminista, animalista y atea pone el grito en cielo y pretende crear una crisis de estado porque se prohíba meterle un cuchillo en el pescuezo a decenas de corderos hasta descargarlos dentro de un polideportivo en un acto religioso donde las mujeres tienen prohibido entrar.

Que alguien les señale dónde está el norte porque lo han perdido completamente.
