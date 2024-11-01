El PP se escuda en la falta de medios propios para afrontar crisis en comunidades que gobierna hace lustros

Los presidentes autonómicos exigen ayuda y finanación estatal para asumir sus competencias ante la oleada de incendios, el acogimiento de menores migrantes o la gestión de riadas como la de Valencia de octubre de 2024, mientras suman miles de millones en recortes de impuestos propios sobre todo a los mas ricos. Alberto Núñez Feijóo suele presumir de que su PP ya gobierna sobre el 70% de la población española a través de las comunidades autónomas.