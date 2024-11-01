edición general
El PP se escuda en la falta de medios propios para afrontar crisis en comunidades que gobierna hace lustros

Los presidentes autonómicos exigen ayuda y finanación estatal para asumir sus competencias ante la oleada de incendios, el acogimiento de menores migrantes o la gestión de riadas como la de Valencia de octubre de 2024, mientras suman miles de millones en recortes de impuestos propios sobre todo a los mas ricos. Alberto Núñez Feijóo suele presumir de que su PP ya gobierna sobre el 70% de la población española a través de las comunidades autónomas.

makinavaja #2 makinavaja
Una manera muy sutil de reconocer que no saben gobernar... :-D :-D
reithor #3 reithor
Mentira, tienen todos los medios privados a su disposición, que es lo que han comprado. Que vayan sus tertullianos de A3media a combatir el fuego.
emmett_brown #4 emmett_brown *
Son sus competencias, llevan DÉCADAS (des)gobernando esos territorios. Pero exigen al gobierno que les saque las castañas del fuego y les traiga los medios que ellos no ponen porque se gastan su presupuesto en chiringuitos, toros, publicidad institucional (Negres, Ndongos, Vitos) y mordidas de reponer aceras.

Hay que mandarles al ejército, pero para pasar a más de un consejero y presidente por un tribunal militar.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El PP controla directamente 13 ejecutivos regionales, además de compartir otro.
pepel #5 pepel
Los presupuestos era mejor dedicarlos a retyribuciones de los consejeros y aparatos políticos.
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Normal si se recorta un 90% el presupuesto para prevención de incendios.
