El PP se enreda con el presupuesto antiincendios del Gobierno, que ha crecido un 30% este año

El Gobierno destina este año 110 millones en extinción de incendios forestales y cuenta con 56 aeronaves. El Partido Popular, que gobierna en las comunidades autónomas más castigadas por las llamas este verano, acusó este jueves al Gobierno de recortar la flota de apoyo de aeronaves antiincendios. En concreto, de contratar a cinco menos que en la campaña pasada, debido, según el PP, a que el presidente Pedro Sánchez ha tenido que prorrogar los Presupuestos y ha recortado en la acción contra el fuego.

el pp falsea , presupuesto antiincendios , ha crecido un 30% en 2025
comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El PP acusó este pasado jueves al Ejecutivo de recortar el presupuesto este año, pero empleó un documento incompleto creado a su gusto y manera.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
se enreda

Es la primera vez que veo que se usa como eufemismo de "ya están los hijos de puta estos mintiendo de nuevo".
Asimismov #5 Asimismov
#4 ¡Chisss! Se dice hijosdepura, no te vayan a strikear.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#4 Es mu suave lo de se enreda, pero quedaría mal en la noticia lo que de verdad tendria que poner: EL PP miente como es su costumbre
javierchiclana #6 javierchiclana
"Artículo exclusivo para suscriptores". Muro de pago
#3 Suleiman
Da igual, echa mierda que algo quedara... como dice el comentario anterior, el lo suelta y la gente se queda con este comentario aunque sea trola, y mas si es lo que le gustaria oir...
Dene #2 Dene
El problema es que hay mucho mermado que no contrasta las noticias y se traga todito
