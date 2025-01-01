El PP se enreda con el presupuesto antiincendios del Gobierno, que ha crecido un 30% este año

El Gobierno destina este año 110 millones en extinción de incendios forestales y cuenta con 56 aeronaves. El Partido Popular, que gobierna en las comunidades autónomas más castigadas por las llamas este verano, acusó este jueves al Gobierno de recortar la flota de apoyo de aeronaves antiincendios. En concreto, de contratar a cinco menos que en la campaña pasada, debido, según el PP, a que el presidente Pedro Sánchez ha tenido que prorrogar los Presupuestos y ha recortado en la acción contra el fuego.