El PP desautoriza las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez a la jueza de la pareja de Ayuso: "No hay lawfare" Ester Muñoz dice "entender" que la presidenta de Madrid "defienda a su novio", aunque asegura que no eran pareja en el momento de los supuestos delitos, y enmarca en la "ironía" que Miguel Ángel Rodríguez ponga en duda la imparcialidad de la jueza que lo envía al banquillo