El PP desautoriza las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez a la jueza de la pareja de Ayuso: "No hay lawfare" Ester Muñoz dice "entender" que la presidenta de Madrid "defienda a su novio", aunque asegura que no eran pareja en el momento de los supuestos delitos, y enmarca en la "ironía" que Miguel Ángel Rodríguez ponga en duda la imparcialidad de la jueza que lo envía al banquillo
Precisamente se juzga el que en cuanto empezaron a salir empezase a facturar bastantes más millones, y el nombre que tiene en el móvil de otro de los acusados es "Alberto Quirón", siendo conocidos por todos que Quirón y Ayuso son uña y carne.
Muñoz ha asegurado desconocer el mensaje lanzado ayer por Miguel Ángel Rodríguez contra la juez.
Esto último es de mi cosecha, sólo les faltaba decir eso.