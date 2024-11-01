edición general
El PP desautoriza las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez a la jueza de la pareja de Ayuso: “No hay lawfare”

El PP desautoriza las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez a la jueza de la pareja de Ayuso: "No hay lawfare" Ester Muñoz dice "entender" que la presidenta de Madrid "defienda a su novio", aunque asegura que no eran pareja en el momento de los supuestos delitos, y enmarca en la "ironía" que Miguel Ángel Rodríguez ponga en duda la imparcialidad de la jueza que lo envía al banquillo

Galero #3 Galero
Pues la portada de Lecturas no decía eso :roll:
4 K 77
Andreham #1 Andreham
Sí eran pareja, pedazo de mentirosa.

Precisamente se juzga el que en cuanto empezaron a salir empezase a facturar bastantes más millones, y el nombre que tiene en el móvil de otro de los acusados es "Alberto Quirón", siendo conocidos por todos que Quirón y Ayuso son uña y carne.
4 K 50
Josecoj #4 Josecoj
#1 Ya irá saliendo información y se tendrán que meter la lengua en el culo
0 K 8
vicus. #2 vicus.
El PP es un nido de víboras traicionandose mutualmente, vuelan cuchillos en el PP, mara salvayuso y later Kig Frijolito a muerte..
3 K 49
#5 Marisadoro
Vaya desautorización.
Muñoz ha asegurado desconocer el mensaje lanzado ayer por Miguel Ángel Rodríguez contra la juez.
2 K 28
Deviance #7 Deviance
Si, claro, pero mientras tanto mantenemos a botarates, borrachos, mentirosos y sinvergüenzas ahí cobrando 90.000 pavos de la Comunidad de Madrid., "ES NUESTRA SEÑA DE IDENTIDAD". .
Esto último es de mi cosecha, sólo les faltaba decir eso.
0 K 14
makinavaja #6 makinavaja *
Se "entiende" que la presidenta de Madrid "defienda a su novio".... pero, que sepamos, MAR no es su novio, ni amante, sino una persona a sueldo del Gobierno de la Comunidad de Madrid....
0 K 13

