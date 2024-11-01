edición general
El PP 'cuela' una enmienda para obligar al Gobierno a ajustar el IRPF a la inflación a los sueldos inferiores 35.200 euros

El Partido Popular ha incluido una enmienda a la ley que regula la fiscalidad de las criptomonedas para obligar a ajustar el IRPF a la inflación para los salarios más bajos.

Torrezzno #4 Torrezzno
Algo bueno tenia que hacer el PP
makinavaja #10 makinavaja
#4 Hasta un reloj parado da bien la hora dos veces al día... :-D :-D
Barney_77 #2 Barney_77
Pues me parece perfecto, que ajusten los tramos a la inflación, que llevan desde hace muchas años igual...
Feindesland #8 Feindesland
Pues les aplaudo con las orejas, joder...

ya estaba bien de ese timo.
#1 Dexton
¿Esto es bueno o malo?
Barney_77 #3 Barney_77
#1 Si es a los tramos del IRPF beneficiará a todos.
#12 SpeakerBR
#3 Depende, habra que leer la ley. Igual le suben los tramos a los que ganan menos de 35.200 euros, pero nos los deja igual a los "ricos".
#6 yarkyark *
#1 Lo que esta pasando es que el gobierno lleva congelando años los tramos con lo que nos esta hacienda a todos una subida de impuestos encubierta.

Congelar los tramos del IRPF es una subida de impuestos encubierta porque, con la inflación, los salarios que solo han subido para mantener el poder adquisitivo real pueden hacer que los contribuyentes superen nuevos tramos impositivos, pagando así un porcentaje mayor de impuestos a pesar de no haber mejorado su riqueza real. Este fenómeno se…   » ver todo el comentario
#7 poxemita
Me parece correcto, deberían ajustarlo anualmente, ya que si suben salarios y no modifican tramos es una subida de impuestos encubierta.
Andreham #9 Andreham
Hostia, una cosa bien que hace el PP y es para joder al PSOE, qué huevazos jaja
#5 sliana
"Como el impuesto es progresivo esto supone que a mayor sueldo, más se paga, anulando la fiscalidad el efecto de la subida salarial."

A ver, según el PP el IRPF se come una subida salarial (lo del IPC es irrelevante). Que igual es el periodista...
Toñi_Calvo #11 Toñi_Calvo *
Esperaré a ver si no se vote NO entre Voz y PSOE...
