El PP de Ayuso avala el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta": "No puede salir a la calle sin que resuenen tres palabras en nuestras cabezas

El PP de Ayuso avala el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta": "No puede salir a la calle sin que resuenen tres palabras en nuestras cabezas

El portavoz del PP de Madrid en la Asamblea regional, Carlos Díaz-Pache, reincide en el insulto al presidente del Gobierno, sin mencionarlo de forma explícita: "Es el 'hit' del verano"

#1 ClaraBernardo *
Este es el nivel.

(que aporta el PP y los de Ayuso en particular a la política).
Ludovicio #9 Ludovicio
#1 Es el nivel de sus votantes. Ellos solo les dan lo que necesitan.

Otros votantes requieren trabajo político. Los de la derecha solo alguien a quien odiar.
fareway #2 fareway *
Esto es una vergüenza que está pasando ya muchos límites. No es posible que esta banda aspire a gobernar no ya un gobierno, ni un club de petanca. Están dando un ejemplo pésimo a la juventud y ojalá no tengamos que lamentar ninguna desgracia en modo agresión porque están generando el caldo de cultivo ideal.

El insulto es el arma del mediocre ante la falta de argumentos.
Quel #6 Quel
#2 El insulto es el arma del mediocre ante la falta de argumentos.

Entonces está comunidad está llena.
:-D
fareway #7 fareway
#6 Así es pero no veo muchos aspirantes a gobernar. Es la pequeña diferencia.
Quel #10 Quel
#7 Ahí te doy toooda la razón.
#12 Ezkerro80
#2 esto debería de terminar desde dentro, no hay en el PP un código de ética que cumplir?
fareway #13 fareway
#12 Cuando gobiernan se ponen dignos y piden educación, cuando están en la oposición, que viene a ser lo normal :-) , vomitan bilis.
#3 Leon_Bocanegra
Luego os quejáis de que el PP no propone soluciones a los problemas del país.
#15 sliana
#3 que problemas? españa va bien y brotes verdes. acaso ha empeorado desde entonces?
#16 Leon_Bocanegra *
#15 como qué que problemas? es evidente que tenemos un problema llamado perro chancheh y el PP ha puesto toda la maquinaria en marcha para solucionarlo.
Dr.Who #17 Dr.Who
Hulio! resuenan por el eco que se forma en el cráneo al estar éste completamente vacío. xD
vviccio #11 vviccio
Llegan al gobierno sin hacer política solo con payasadas, bulos y odio.
camvalf #4 camvalf
En Madrid el hit desde hace unos años es 7291
#14 laruladelnorte *
Yo,cada vez que veo a isa me acuerdo de sus muertos y la llamo asesina.
#8 Leon_Bocanegra
A ver, señor Carlos Díaz, no te la vas a follar. Tenlo en cuenta antes de seguir diciendo hijoputeces. No te la vas a follar en tu puta vida.
Mimaus #18 Mimaus
#8 bueno, no lo tengo tan claro. Dependerá del precio.
#5 Emotivo
En verano aunque a muchos les pese existen vacaciones.
