El PP de Ayuso avala el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta": "No puede salir a la calle sin que resuenen tres palabras en nuestras cabezas

El portavoz del PP de Madrid en la Asamblea regional, Carlos Díaz-Pache, reincide en el insulto al presidente del Gobierno, sin mencionarlo de forma explícita: "Es el 'hit' del verano"
(que aporta el PP y los de Ayuso en particular a la política).
Otros votantes requieren trabajo político. Los de la derecha solo alguien a quien odiar.
El insulto es el arma del mediocre ante la falta de argumentos.
Entonces está comunidad está llena.