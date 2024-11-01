PP arremete contra el "feminismo del burka" del PSOE, que exige a Almeida que condene el presunto acoso en Móstoles

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha asegurado que el PP "da la cara", que el Gobierno municipal tiene "tolerancia cero ante cualquier violencia", pone el foco en el protocolo contra el acoso sexual en el Ayuntamiento de Madrid contra el acoso y ha arremetido contra el "feminismo del burka" del PSOE, formación política que ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que condene el presunto caso de acoso sexual en Móstoles