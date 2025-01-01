edición general
El PP achaca a la falta de Presupuestos de Sánchez las dificultades en la lucha contra incendios que gestionan las comunidades

Mientras la ola de incendios sigue quemando montes y campos principalmente en Castilla y León, Extremadura y Galicia, el Partido Popular sigue utilizando la tragedia para intentar desgastar al Gobierno progresista. Este jueves la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha llegado a atribuir las dificultades para extinguir esos fuegos a que el Ejecutivo central no haya conseguido aprobar en el Congreso unos Presupuestos Generales para este año. Todo ello a pesar de que la competencia en materia de incendios forestales está en man

valandildeandunie #5 valandildeandunie
Enésima muestra empírica que demuestra que en la carcunda saben que sus votantes son subnormales
8
Romfitay #6 Romfitay
Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía... ¿Quién las gobierna? ¿Quién tiene las competencias?

Mas dura que el diamante.
4
Asimismov #12 Asimismov *
#1 y no sólo eso, en la comunidad valenciana Pepé y √0× lo primero que eliminaron fue la Unidad Valenciana de Emergencias. Que ahora no digan que la culpa es de otro, porque son ellos mismos los únicos verdaderos (ir)responsables.
3
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
La oposición que NO nos merecemos.
2
#9 tierramar
CORRUPCION: EL NEGOCIO DEL FUEGO: ASÍ SE HAN REPARTIDO 6 EMPRESAS LA EXTINCIÓN EN ESPAÑA A CAMBIO DE SOBORNOS
Las compañías investigadas siguen ganando la mayoría de concursos públicos a la espera de que se celebre el juicio en la Audiencia Nacional. Se hacían llamar el “Grupo 6” y durante 20 años dominaron las contrataciones públicas de aeronaves destinadas a la extinción de incendios forestales en España. Lo hicieron con el PP, el PSOE y CIU.
La organización, constituida por un…   » ver todo el comentario
3
#4 Suleiman
Hasta los cojones de tirar balones fuera para todo, la culpa siempre es de otro.
1
capitan__nemo #10 capitan__nemo
En google buscando por "ranking de mentiras del pp" solo me salen resultados relativos a rankings de mentiras de sanchez. Hay que buscarlo en el chatgpt.
1
#25 Tensk
Esto ¿que la afirmación es para mirarlos mal? sí, pero de los presupuestos del Estado también salen partidas para CCAA
0
#18 Suleiman
#14 Pues aquí entonces el que falla es el votante, o quizás es que se la suda... Si después de tantos años no cambia nada....
0
Syum #19 Syum
#18 no lo se, yo ya hace años que dejé de votar y confiar en que hay políticos con algún tipo de vocación de servicio.
Unión de la gente, asociacionismo y poco más, si esperamos que un partido político arregle nuestros problemas les estamos dando tiempo a crearnos otros nuevos para que se nos olviden los anteriores.
0
Asimismov #7 Asimismov
Problemas de los presidentes autonómicos que no aprovecharon los fondos Next Generation para levantar proyectos adecuados de prevención de incendios.
Ahora ya se han terminado.
0
reivaj01 #16 reivaj01
#7 Los fondos Next Generation, al igual que el resto de fondos europeos, están fuertemente fiscalizados por lo que es muy difícil obtener sobres de ellos.
2
Syum #24 Syum *
#23 puedes citarme los puntos donde yo defiendo al PP? Donde alabo eso que dices?estáis enfermos o tomáis a la gente por gilipollas, tú y el otro

Relee mis mensajes, defiendo al colectivo de trabajadores de incendios forestales al que pertenezco, y que da igual quien gobierne que hemos estado y estamos en la mierda, los de las comunidades y los del ministerio.
Pero tú, cómo el otro, venís aquí a utilizarme para lanzar vuestro discurso político. Que me lo diga más gente, no quiere decir que esa gente tenga razón, normalmente la gente que se equivoca lo hace en grupo, en rebaño, porque es más fácil unirse a una opinión simplona que pensar por uno mismo.
0
Syum #22 Syum
#21 no sabes ni lo que dices, yo digo algo y tú dices patata.
0
#23 luckyy
#22 pues no soy el único que dice patata a lo que dices
0
#20 Leon_Bocanegra *
Lo bueno de estás declaraciones del partido popular es que sus votantes, a diferencia de los votantes de izquierdas, si hacen autocrítica. Lo que llevará al PP a la ruina en las próximas elecciones. Están cavando su propia tumba al subestimar a sus votantes.
0
Syum #3 Syum *
No es cosa de bandos, hay comunidades gobernadas por el PSOE en las que lkos medios de extinción son también deficientes, por ejemplo Asturias, de hecho la extinción y prevención de incendios es deficiente en todas las comunidades de españa, y las competencias son de las comunidades.
3
#8 Suleiman
#3 Creo que después de lo que esta pasando en toda España, habrán tomado nota y mejoraran todos los medios anti-incendios. Si ya no hay excusa, el año que viene mucho menos con todos los incendios que hay. Y esto aplica a todos los partidos.
0
Syum #14 Syum
#8 No lo se, pasó en el 22 y no cambió nada, pasó en el 17 y no cambió nada, pasó en el 12 y no cambió nada, pasó en el 9 y no cambió nada.
Ya lo comenté en otro mensaje, simplemente hay que repasar la hemeroteca de incendios de esos años en meneame y verás que el discurso, las noticias, los comentarios e incluso los lugares incendiados eran los mismos.
2
M.Rackham #11 M.Rackham
#3 Aportas pruebas? He investigado el asunto y por lo que veo están muy bien dotados. Estás mintiendo deliberadamente para intentar justificar la dejadez y negligencia de las Comunidades Autónomas gestionadas por el PP? Aún en el caso de que fuera verdad lo que dices (que no lo es), esto es una suerte de a ver quién lo hace peor? Ese es el nivel de autocrítica de la derecha votante? Vamos apañados con vosotros.
2
Syum #13 Syum
#11 llevo veinte años trabajando en extinción, si repasas mi mensaje verás que no estoy defendiendo en ningún momento al PP, pero bueno, tu discurso es ese y ya. TODAS las comunidades, gobierne quien las gobierne tienen deficiencias enormes, incluidos los medios del ministerio.
1
M.Rackham #15 M.Rackham
#13 Sí, y hay quienes han quitado medios y evitan hacer prevenciones pero tú los pones al mismo nivel que los otros.

La equidistancia me produce ardor de estómago.
0
Syum #17 Syum
#15 No es equidistancia, estoy diciendo que todos los medios deben mejora porque están todos en la mierda, en algunos sitios ni siquiera tienen dispositivo de bomberos forestales (por ejemplo Asturias), y en otros sitios da igual quien gobierne que la precariedad está ahí, ha estado años atrás y nada cambia.
Llámame si quieres equidistante, a mi lo que me parece ridículo es que se politicce esto y sólo se quiera señalar a uno de los "bandos" cuando los que trabajamos en esto desde…   » ver todo el comentario
1
#21 luckyy
#13 peor, eres equidistante y te olvidas de la gestión ppvox eliminando los medios para atajar los incendios. Alabando la nefasta coordinación publico-privada y reducciendo impuestos e inversiones para evitarlos
0

