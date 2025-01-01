El PP achaca a la falta de Presupuestos de Sánchez las dificultades en la lucha contra incendios que gestionan las comunidades

Mientras la ola de incendios sigue quemando montes y campos principalmente en Castilla y León, Extremadura y Galicia, el Partido Popular sigue utilizando la tragedia para intentar desgastar al Gobierno progresista. Este jueves la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha llegado a atribuir las dificultades para extinguir esos fuegos a que el Ejecutivo central no haya conseguido aprobar en el Congreso unos Presupuestos Generales para este año. Todo ello a pesar de que la competencia en materia de incendios forestales está en man
| etiquetas: pp , presupuestos , sánchez , incendios , cínicos
Mas dura que el diamante.
Las compañías investigadas siguen ganando la mayoría de concursos públicos a la espera de que se celebre el juicio en la Audiencia Nacional. Se hacían llamar el “Grupo 6” y durante 20 años dominaron las contrataciones públicas de aeronaves destinadas a la extinción de incendios forestales en España. Lo hicieron con el PP, el PSOE y CIU.
La organización, constituida por un… » ver todo el comentario
Unión de la gente, asociacionismo y poco más, si esperamos que un partido político arregle nuestros problemas les estamos dando tiempo a crearnos otros nuevos para que se nos olviden los anteriores.
Ahora ya se han terminado.
Relee mis mensajes, defiendo al colectivo de trabajadores de incendios forestales al que pertenezco, y que da igual quien gobierne que hemos estado y estamos en la mierda, los de las comunidades y los del ministerio.
Pero tú, cómo el otro, venís aquí a utilizarme para lanzar vuestro discurso político. Que me lo diga más gente, no quiere decir que esa gente tenga razón, normalmente la gente que se equivoca lo hace en grupo, en rebaño, porque es más fácil unirse a una opinión simplona que pensar por uno mismo.
Ya lo comenté en otro mensaje, simplemente hay que repasar la hemeroteca de incendios de esos años en meneame y verás que el discurso, las noticias, los comentarios e incluso los lugares incendiados eran los mismos.
La equidistancia me produce ardor de estómago.
Llámame si quieres equidistante, a mi lo que me parece ridículo es que se politicce esto y sólo se quiera señalar a uno de los "bandos" cuando los que trabajamos en esto desde… » ver todo el comentario