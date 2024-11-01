edición general
9 meneos
12 clics
El PP se abre a fichar a Espinosa de los Monteros tras su salida de Vox: "Puertas abiertas"

El PP se abre a fichar a Espinosa de los Monteros tras su salida de Vox: "Puertas abiertas"

Renunció a su acta de diputado en Vox tras las elecciones generales de julio de 2023 y este mismo jueves presentará ‘Atenea’, su nuevo proyecto formulado como una especie de centro de pensamiento o ‘think tank’ y cuyo objetivo será analizar diferentes sectores de la vida en España. Desde que pasó lo primero y hasta la constitución de lo último, Iván Espinosa de los Monteros siempre ha encontrado la puerta semi abierta en las filas del Partido Popular y esto mismo se ha hecho todavía más palpable en los últimos días.

| etiquetas: pp , espinosa de los monteros , vox
8 1 0 K 117 actualidad
23 comentarios
8 1 0 K 117 actualidad
Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #21 mente_en_desarrollo
#13 ¿En qué?

Lo único que aporta es que Ester Muñoz, al ser preguntada (imagino que por qué va Tellado a la presentación y si es que le quieren fichar), ha dicho que están abiertos a todo el que quiera tirar a Sánchez.

Y El Plural, ahí se monta sus películas.

A ver, que no me parece mal, igual que La Razón, El Plural es un medio creado por militantes y para militantes (simplemente cambia el partido), pero muchas veces sacan mil cosas de lo mismo, que no aportan nada, solo por tener excusa de dejar bien a su partido y mal a partidos rivales (en esto, lo tiene más fácil que La Razón, muchos le dan el trabajo hecho)
1 K 24
devilinside #4 devilinside
Vuelve, a casa, vuelve
por Navidad para trincar
1 K 24
BlackDog #7 BlackDog
#4 No entiendo
0 K 7
devilinside #11 devilinside
#7 Un clásico. Igual eres demasiado joven para conocerlo
0 K 12
Spirito #14 Spirito *
#11 Me enternese tu inocencia respecto a #7 :foreveralone:
0 K 7
BlackDog #15 BlackDog
#11 La canción del turrón? claro que la conozco, pero no entiendo, se supone que Espinosa vuelve a la política para robar?
0 K 7
devilinside #16 devilinside
#15 Hombre, le abren las puertas del PP, será para hacer Gran Gestión
0 K 12
BlackDog #22 BlackDog *
#16 Espinosa yo creo que fue un de los mejores políticos cuando estaba en el congreso, acostumbrados al nivel que hay... y no entro en que estuviera en VOX o no, sabia hablar, argumentar y es bastante culto y educado y sabe inglés ahora que estan todos perdiendo el culo con Sanchez en EEUU, no me extraña que le quieran fichar, personalmente prefiero que siga dedicándose a sus cosas, le perdería mucho respeto si entrara al PP
2 K 31
devilinside #23 devilinside
#22 En lo de la educación y el nivel de argumentos desde luego estaba muy por encima de la media. Uno que ha aprovechado la educación en colegios privados a diferencia de todos los demás; a mí personalmente no me cuadraba en Vox, pero me temo que la única otra posibilidad que tendría un liberal casi puro en este país (le falla la parte de meapilas) sería el PP, por aproximación, porque los "liberales" del PP no tienen mucho de liberales de verdad
1 K 19
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
xD xD xD xD espérate que me orino de risa.

Iván Espinosa de los Monteros quien describió la CPAC como “el paraíso del conservador” y añadió: “estuvimos ahí cinco días y volvimos diciendo ‘bueno, nosotros somos unos tibios socialdemócratas en comparación’.
www.meneame.net/story/devotos-vox-trump-bolsonaro-invaden-mexico-cpac
0 K 20
#9 tomeu
Un claro giro a la izquierda radikal :troll:
0 K 20
vicus. #10 vicus.
Para robarle votos a VOX mientras espanta a los que tiene para que se vallan al PSOE. Jugada maestra del moderado Frijolito y su ponderado mano derecha Tellado.
0 K 20
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Además pagan bien (eso sí, la mitad en B).
0 K 13
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
No sé si duplicada (aunque con el toque elplural de sensacionalismo barato para beneficiar al PSOE) o relacionada:
www.meneame.net/story/genova-respalda-ivan-espinosa-monteros-estreno-t
0 K 12
Spirito #13 Spirito
#2 Cómo te gusta meter la patica, eh. xD
0 K 7
Catacroc #1 Catacroc
Hay un par de noticias mas abajo que parece que van por el mismo camino, entra para cargarse a Frijolito y poner a la lideresa.
0 K 11
#3 Marisadoro
#1 Ah! pensaba que era para hacer alguna reforma en Génova 13.
7 K 116
#18 Toponotomalasuerte
#3 es es el plan B, como siempre.
0 K 11
RoterHahn #19 RoterHahn
#3
Pues claro que si, que es como tú dices.
Mira el nombre.
Puertas abiertas a Génova :troll: xD
0 K 12
MacMagic #20 MacMagic
#17 Hace mejor match en el perfil y el PP es buena plataforma para que prospere.
0 K 10
MacMagic #12 MacMagic
¿Pero este no iba a montarse un chiringuito partido político? :shit:
0 K 10
Spirito #17 Spirito
#12 En el PP lo sobre-valorarán mejor.
0 K 7
Gadfly #8 Gadfly
A la PSOE no me hace gracias que Iván se vaya al PP
0 K 6

menéame