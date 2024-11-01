El PP se abre a fichar a Espinosa de los Monteros tras su salida de Vox: "Puertas abiertas"

Renunció a su acta de diputado en Vox tras las elecciones generales de julio de 2023 y este mismo jueves presentará ‘Atenea’, su nuevo proyecto formulado como una especie de centro de pensamiento o ‘think tank’ y cuyo objetivo será analizar diferentes sectores de la vida en España. Desde que pasó lo primero y hasta la constitución de lo último, Iván Espinosa de los Monteros siempre ha encontrado la puerta semi abierta en las filas del Partido Popular y esto mismo se ha hecho todavía más palpable en los últimos días.