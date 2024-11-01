El PP se abre a fichar a Espinosa de los Monteros tras su salida de Vox: "Puertas abiertas"

Renunció a su acta de diputado en Vox tras las elecciones generales de julio de 2023 y este mismo jueves presentará ‘Atenea’, su nuevo proyecto formulado como una especie de centro de pensamiento o ‘think tank’ y cuyo objetivo será analizar diferentes sectores de la vida en España. Desde que pasó lo primero y hasta la constitución de lo último, Iván Espinosa de los Monteros siempre ha encontrado la puerta semi abierta en las filas del Partido Popular y esto mismo se ha hecho todavía más palpable en los últimos días.
Lo único que aporta es que Ester Muñoz, al ser preguntada (imagino que por qué va Tellado a la presentación y si es que le quieren fichar), ha dicho que están abiertos a todo el que quiera tirar a Sánchez.
Y El Plural, ahí se monta sus películas.
A ver, que no me parece mal, igual que La Razón, El Plural es un medio creado por militantes y para militantes (simplemente cambia el partido), pero muchas veces sacan mil cosas de lo mismo, que no aportan nada, solo por tener excusa de dejar bien a su partido y mal a partidos rivales (en esto, lo tiene más fácil que La Razón, muchos le dan el trabajo hecho)
por Navidadpara trincar
Iván Espinosa de los Monteros quien describió la CPAC como “el paraíso del conservador” y añadió: “estuvimos ahí cinco días y volvimos diciendo ‘bueno, nosotros somos unos tibios socialdemócratas en comparación’.
