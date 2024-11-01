edición general
12 meneos
14 clics
Povisa, el otro modelo de negocio de Ribera Salud para lucrarse con la sanidad pública en Galicia

Povisa, el otro modelo de negocio de Ribera Salud para lucrarse con la sanidad pública en Galicia

El hospital vigués propiedad de la multinacional de Pablo Gallart acaba de subir un 16% el precio del convenio con la Xunta por el que atiende a más de 112.000 usuarios de la sanidad pública gallega.

| etiquetas: povisa , modelo , ribera , negocio , sanidad , pública , galicia
10 2 0 K 125 actualidad
2 comentarios
10 2 0 K 125 actualidad
Unregistered #1 Unregistered
Según los últimos datos que el Sergas ha hecho públicos, referidos a junio de 2006, Povisa tiene las listas de espera más bajas de toda la sanidad pública y concertada de Galicia:

Imaginaos lo jodidas que tienen que estar las listas de espera en Povisa para que el Sergas publique datos de hace 20 putos años :palm:

La atención al cliente se deteriora progresivamente desde que Ribera compró el hospital. Le han hecho un lavado de cara por dentro, pero el personal sanitario está más puteado que nunca, de ahí la "fuga" de médicos y enfermeras.
1 K 26
uyquefrio #2 uyquefrio
Los mercaderes del templo...
0 K 10

menéame