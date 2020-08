"Los positivos por coronavirus en la fábrica de PSA en Vigo se contagiaron en las pausas de trabajo" (gal)  

Aumentan los positivos por coronavirus en PSA Vigo. Tres de los once trabajadores que permanecían aislados dieron positivo en las últimas horas. Con todo, la empresa dá la situación por controlada y asegura que no espera que haya nuevos positivos. La dirección de la fábrica informa de que los contactos que originaron el contagio fueron en las pausas de trabajo y no durante la actividad laboral.