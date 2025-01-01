Positivo en alcohol y con menores a bordo: detenida una conductora tras chocar con cuatro coches aparcados en Avilés

Una mujer de 48 años ha sido detenida en Avilés (Asturias) por conducir un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol, acompañada por varios menores. Todo ello después chocar contra varios vehículos estacionados en la vía. Por ello, se le acusa de un delito contra la seguridad vial. Según ha informado la Policía Local, el arresto se produjo en la calle Fuero las 4.18 horas. La conductora, vecina del municipio, arrojó en el test de alcoholemia una tasa de 0,57 y 0,51 miligramos por litro en aire espirado.