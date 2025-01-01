Positivo en alcohol y con menores a bordo: detenida una conductora tras chocar con cuatro coches aparcados en Avilés

Una mujer de 48 años ha sido detenida en Avilés (Asturias) por conducir un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol, acompañada por varios menores. Todo ello después chocar contra varios vehículos estacionados en la vía. Por ello, se le acusa de un delito contra la seguridad vial. Según ha informado la Policía Local, el arresto se produjo en la calle Fuero las 4.18 horas. La conductora, vecina del municipio, arrojó en el test de alcoholemia una tasa de 0,57 y 0,51 miligramos por litro en aire espirado.
Menudo ejemplo e madre...
Si les obligaran a darte otro coche igual al que tenías o repararte el tuyo, sin importar la antigüedad, a lo mejor alguno se lo pensaba más. Y además, retirada del carnet hasta que no pagues todos los costes derivados de tus accidentes.
Y en cuanto a las lesiones estéticas, que no pueda llegar el juez y rebajarte la indemnización por no ser modelo.