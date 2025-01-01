edición general
17 meneos
20 clics
Positivo en alcohol y con menores a bordo: detenida una conductora tras chocar con cuatro coches aparcados en Avilés

Positivo en alcohol y con menores a bordo: detenida una conductora tras chocar con cuatro coches aparcados en Avilés

Una mujer de 48 años ha sido detenida en Avilés (Asturias) por conducir un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol, acompañada por varios menores. Todo ello después chocar contra varios vehículos estacionados en la vía. Por ello, se le acusa de un delito contra la seguridad vial. Según ha informado la Policía Local, el arresto se produjo en la calle Fuero las 4.18 horas. La conductora, vecina del municipio, arrojó en el test de alcoholemia una tasa de 0,57 y 0,51 miligramos por litro en aire espirado.

| etiquetas: positivo , avilés , detenida , menores
14 3 0 K 206 actualidad
9 comentarios
14 3 0 K 206 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
Una madre conductora.
4 K 64
Top_Banana #7 Top_Banana
#5 Los del coche tampoco.
3 K 58
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano
"La arrestada viajaba junto con tres menores, su hija y dos amigos de esta, quienes fueron entregados a sus respectivos padres"

Menudo ejemplo e madre...
3 K 52
Top_Banana #4 Top_Banana
¿Llevaba pulserita?
2 K 51
Pertinax #5 Pertinax
#4 Lo único que se sabe es que no controla los pedales.
2 K 51
makinavaja #2 makinavaja
Seguro que el culpable del pedal que llevaba era su marido, que la empujó al alcohol.... Yo si te creo!!!! :-D :-D :-D :-D
1 K 23
#6 mcfgdbbn3 *
Como estos accidentes suelen salir casi gratis, pues a circular como nos da la gana.

Si les obligaran a darte otro coche igual al que tenías o repararte el tuyo, sin importar la antigüedad, a lo mejor alguno se lo pensaba más. Y además, retirada del carnet hasta que no pagues todos los costes derivados de tus accidentes.

Y en cuanto a las lesiones estéticas, que no pueda llegar el juez y rebajarte la indemnización por no ser modelo.
0 K 12
#8 crissis
Bueno, en este caso tampoco sabemos si el alcohol es el responsable.
0 K 7
starwars_attacks #9 starwars_attacks *
Pues eso, tecnología letal (coche) al servicio de un montón de chiflados. Los carriles opuestos uno junto al otro ¿Todavía no entienden que hay personas interesadas en crear el caos?
0 K 5

menéame