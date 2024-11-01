edición general
[EN] ¿Es posible permitir stores de terceros y mantener a los usuarios seguros?

¿Se te permite ejecutar cualquier programa informático que desees en el hardware de tu propiedad? Esta es una pregunta donde la libertad, la practicidad y la realidad chocan. Google ha anunciado recientemente que los usuarios de Android solo podrán instalar aplicaciones que hayan sido firmadas digitalmente por desarrolladores que hayan registrado su nombre y otros detalles legales con Google. Para muchas personas, esto significa la muerte de la capacidad de instalar aplicaciones que no provienen de la google store

