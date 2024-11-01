¿Es posible que Cataluña imponga un huso horario diferente al de España?

"El cambio de hora tiene un poder extraordinario, puede parecer simbólico, pero sería un gesto de soberanía de gran impacto". Con esta declaración de Jordi Domingo en Vilaweb, el Consell de la República ha reabierto un debate tan inusual como revelador: la posibilidad de que Cataluña funcione con un huso horario distinto al del resto de España. La propuesta plantea que el territorio catalán se rija por el meridiano de Greenwich, el horario que por ubicación geográfica le correspondería, en lugar del horario de Europa Central, adoptado por Españ
| etiquetas: cataluña , uso horario
España ya tenía una hora menos, al igual que Francia, pero Hitler, ese genocida, quiso igualar el horario de Francia y Alemania y Franco, ese genocida, no quiso ser menos y se puso a rueda del fascista padre.
Lo "normal" sería que en toda la península estuviésemos con GMT sin más durante todo el año.
* editados algunos gazapos
Hombre, yo veo raro que Italia tenga la misma hora que España, Hungría, Polonia, serbia y Cataluña crea que debe de tener horario actual de Rumanía, Grecia, Ukrania.
¿O lo estoy interpretando mal en el mapa?
Cuando lo que nos sobra es el cambio de hora...... Y empezar a adaptarnos al sol.
www.reddit.com/r/MapPorn/comments/6iklcb/sunset_on_summer_solstice_in_
si se mantienen los husos horarios verticales, francia, belgica, holanda y españa tendrian que tener la hora del reino unido. ah y corcega tendria que mantener el horario de europa central (alemania, italia)