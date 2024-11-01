edición general
¿Es posible que Cataluña imponga un huso horario diferente al de España?

"El cambio de hora tiene un poder extraordinario, puede parecer simbólico, pero sería un gesto de soberanía de gran impacto". Con esta declaración de Jordi Domingo en Vilaweb, el Consell de la República ha reabierto un debate tan inusual como revelador: la posibilidad de que Cataluña funcione con un huso horario distinto al del resto de España. La propuesta plantea que el territorio catalán se rija por el meridiano de Greenwich, el horario que por ubicación geográfica le correspondería, en lugar del horario de Europa Central, adoptado por Españ

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Los ánimo a ello
Aperitx #15 Aperitx
#1 En el caso de Canarias es la mejor publicidad que tienen y les sale gratis cada vez que dicen 'una hora menos en Canarias'.
sotillo #23 sotillo
#1 Yo me apunto si no hay cambio horario, si hay cambio que se pudran
woody_alien #7 woody_alien
¿P´a qué si ya llevamos una diferencia de 8 segundos? :troll:
Pacman #8 Pacman
#7 ehhhh! 8-D
fareway #5 fareway *
Todo mi apoyo. Que bien quedaría en las noticias: Una hora menos en Canarias y en la República Catalana.

España ya tenía una hora menos, al igual que Francia, pero Hitler, ese genocida, quiso igualar el horario de Francia y Alemania y Franco, ese genocida, no quiso ser menos y se puso a rueda del fascista padre.
#14 solojavi
Estaría bien, estamos fuera de nuestro huso horario (Cataluña un poco menos que el resto de la península) y ya que se ponen con ello que dejen de cambiar en verano y en invierno. Tal vez los políticos españoles se decidan a hacerlo también con ese pequeño empujón.
jepetux #21 jepetux *
En España, salvo en Canarias, estamos con horario de verano GMT +2, y en invierno GMT +1 (uso horario de Europa Central, la misma hora en Vigo y en Varsovia). En Canarias, Portugal, RUGB e Irlanda (y en Marruecos) están con GMT +1 en verano y GMT sin más en invierno.

Lo "normal" sería que en toda la península estuviésemos con GMT sin más durante todo el año.

* editados algunos gazapos
Ovlak #22 Ovlak *
#21 Buf, pues díselo a la legión que aboga por GMT+2 todo el año que abunda por aquí. No les hables de ritmos circadianos, ni de horarios escolares, ni de que amanecería pasadas las 10 a.m. en Vigo, que lo importante es que haya una horita de luz en diciembre al salir de currar para tomar unas cañas, como si la oscuridad les fuese a detener.
frg #25 frg
#22 ¡Que salgan antes de currar!. El GMT+2 es una mala opción.
#6 Pepepistolas
Con Pedro Sanchez , si.
thoro #2 thoro
Tendría sentido si Galicia también lo hiciera.
Aokromes #4 Aokromes
#2 si galicia cambiase de huso horario entonces seria logico que las canarias cambiase tambien xD centro peninsular, cataluña +1, galicia -1, canarias -2.
thoro #12 thoro *
#4 es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Huso_horario&wprov=rarw1

Hombre, yo veo raro que Italia tenga la misma hora que España, Hungría, Polonia, serbia y Cataluña crea que debe de tener horario actual de Rumanía, Grecia, Ukrania.
¿O lo estoy interpretando mal en el mapa?
Cuando lo que nos sobra es el cambio de hora...... Y empezar a adaptarnos al sol.
Aokromes #18 Aokromes *
#12 a ver, en realidad, lo de los husos horarios no es tan "sencillo" depende de la epoca del año la tierra tiene una inclinacion u otra y los usos horarios no tendrian que ser verticales siempre.

www.reddit.com/r/MapPorn/comments/6iklcb/sunset_on_summer_solstice_in_

si se mantienen los husos horarios verticales, francia, belgica, holanda y españa tendrian que tener la hora del reino unido. ah y corcega tendria que mantener el horario de europa central (alemania, italia)
#26 Poll
#18 Será imposible hacer felices a todos todo el tiempo.  media
frg #24 frg
Si quitan el horario invierno/verano me parece una gran mejora. Si no, una estupidez.
alfema #11 alfema
Recuerdo hace años en una noticias, la pantalla en dos partes, a la izquierda un reportero en la playa de Samil en Vigo, donde era todavía de día, a la derecha otro en Barcelona, al lado de la estatua de Cristobal Colón y se veía anocheciendo, más o menos Vigo sería UTC - 0,5 y Barcelona UTC + 0,5, tendríamos Madrid como UTC + 1 y Canarias UTC - 1.
JuanCarVen #16 JuanCarVen
#11 Mira un mapa por favor.
alfema #20 alfema
#16 Sí, perdón, no se en qué estaba pensando, no recuerdo si comentaban que la diferencia entre Barcelona y Vigo era de una media hora en verano, tal como comentaba, en Vigo anochecía una media hora más tarde que en Barcelona.
delcarglo #17 delcarglo *
#11 Y que UTC para Baleares? Es Castell, Menorca, es el primer municipio del Estado en ver amanecer...y Vigo, seguro que tardará una hora más en verlo, por ejemplo :-)
Pertinax #10 Pertinax
Y el año dividido en 18 meses.
eltxoa #19 eltxoa
pero si es a ellos a los que mejor les viene el actual... :wall:
Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante
Al final vamos todos detrás
Josecoj #9 Josecoj
No sé yo si es buena idea, teniendo en cuenta que tendría un horario diferente al resto de Europa
