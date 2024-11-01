edición general
Portugal reconocerá este domingo el Estado de Palestina

Portugal reconocerá este domingo el Estado de Palestina

El ministro de Exteriores, Paulo Rangel, del partido de centroderecha PSD, ya había anticipado esta semana el reconocimiento del Estado palestino como se espera que hagan en los próximos días también otros países europeos como Reino Unido o Luxemburgo además de Canadá

A.more
A esta marcha será el desierto de palestina
1
soberao
#2 Es incluso peor, sobre los cadáveres de los asesinados y los escombros de sus casas y sueños, los genocidas planean hacer un resort para que asesinos y genocidas puedan irse de putas.
0
R2dC
#2 Primero solar, luego parque de atracciones.

Con un poco de suerte los turistas más subnormales se van hacia allí y dentro de 10 años tenemos documentales sobre los excesos de la región. Y un poco más tarde, mundial de futbol.
0
mariKarmo
Quiero ver a Ayuso diciendo que Portugal apoya a HAMAS.
0
maoma
aunque sabes que no va a servir para nada, te hace sentirte bien contigo mismo :tinfoil:
0
Fisionboy
Gaza está perdida... Quizá podamos salvar lo que queda de Cisjordania...
0

