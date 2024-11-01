Portugal reconocerá este domingo el Estado de Palestina

El ministro de Exteriores, Paulo Rangel, del partido de centroderecha PSD, ya había anticipado esta semana el reconocimiento del Estado palestino como se espera que hagan en los próximos días también otros países europeos como Reino Unido o Luxemburgo además de Canadá
| etiquetas: actualidad , internacional , palestina , portugal
Con un poco de suerte los turistas más subnormales se van hacia allí y dentro de 10 años tenemos documentales sobre los excesos de la región. Y un poco más tarde, mundial de futbol.