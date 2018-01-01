edición general
Portugal estrena la Policía para Extranjeros con poderes para detener y deportar inmigrantes sin papeles

A partir de hoy entra en vigor en Portugal la nueva Policía para Extranjeros, un cuerpo policial creado con la misión específica de fiscalizar la situación de los inmigrantes en el país. Sus agentes están autorizados a abordar a personas en la vía pública. Desde la Casa de Brasil, su presidenta Ana Paula Costa expresó la preocupación de la comunidad brasileña, la mayor en Portugal, con más de 500.000 inmigrantes, algunos de ellos sin haber conseguido aún tramitar sus permisos de residencia. «Tememos que aumenten las detenciones arbitrarias

Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante
Van a deportar a todos los nómadas digitales?
2
#4 el_gran_reset
#2 tú lo has dicho: nómadas
0
Pedro_Bear #6 Pedro_Bear
#4 Tienen que ir a por los pobres. Da igual si no han cometido delitos. Si es pobre y de piel oscura tiene que ser deportado. Da igual que hayan sido los nómadas digitales los que subieron los precios de la vivienda, y llevaron a los portugueses a vivir fuera de Lisboa, da igual que declaren impuestos fuera de Portugal {0x1f4aa} {0x2665}
0
#1 el_gran_reset *
fasc¡stas. Que vengan todos a España, aquí los necesitamos para hacer los trabajos que los españoles no quieren hacer (los inmigrantes tampoco)
0
#9 el_gran_reset *
#8 entonces, qué sentido tiene
0
#11 Leon_Bocanegra
#9 que la derechusma portuguesa que no será mucho más lista que la española, se crea que están haciendo algo contundente contra la inmigración. Se hacen pajas con está policía como se las hacen aquí los majaderos de derechas con desokupa.
0
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
De nuevo un paso por delante.
1
#10 Leon_Bocanegra
#7 efectivamente, la derchusma siempre un paso por delante en fabricar bulos... Y en deglutirlos.
Mmm están ricos eh macnulti? Los tomas solos o los maridas con un chato de vinagre?
1
#3 Leon_Bocanegra
No suelo hacer esto, pero estoy hasta los webos de bulos para que la gente se cabree y cada vez se vuelvan más racistas.
Voto bulo




La UNEF puede ordenar la salida de un extranjero del país sin necesidad de un juicio penal, pero siempre dentro del marco de la ley de extranjería. Esto se aplica, por ejemplo, a personas que no cumplen con los requisitos de residencia, sobrestancia del visado, o representan un riesgo para la seguridad pública.

Hay procedimientos internos que incluyen…   » ver todo el comentario
0
#8 Leon_Bocanegra
#5 si, lo de la creación de una nueva policía es cierto. Lo que no es cierto es que puedan deportar a gente así, por la cara como dice esta noticia
0

