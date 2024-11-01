edición general
Portugal y España buscan a los tres marineros desaparecidos tras naufragar un pesquero en la desembocadura del Miño

Los equipos de emergencia reanudaron este lunes las labores de búsqueda de los tres marineros que continúan desaparecidos. Estos tripulantes formaban parte de la dotación de un pesquero de bandera portuguesa que naufragó el pasado domingo en la desembocadura del río Miño, en la frontera entre España y Portugal. La embarcación siniestrada es el pesquero portugués Vila de CAMINHA que fue localizado junto a la costa lusa, precisamente en la desembocadura del Miño.

